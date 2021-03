Metro 2033 offert sur Steam

Metro 2033 gratuit sur Steam, comment le récupérer ?

Sorti il y a onze ans,, qui a vu deux suites sortir ces dernières années, avec Metro Last Light et Metro Exodus. Il a également bénéficié d'un remaster, nommé Redux, avec des graphismes et des textures améliorés en 2014. C'est toutefois la version originale qui est offerte, une nouvelle fois.Si vous souhaitez profiter de l'offre, parce que vous n'y avez jamais joué ou tout simplement pour augmenter votre collection Steam, il suffit de vous rendre ici , ou sur la page Steam de Metro 2033. Cliquez sur « Ajouter au compte » et validez l'opération, afin de le récupérer. Vous avez jusqu'au 15 mars pour profiter de l'offre, après quoi il ne sera plus gratuit. Vous pouvez également profiter sur la même période de différentes offres sur la franchise, la série étant vendue pour 29,98 euros, soit une réduction de 71 % Pour rappel, dans. Ils incarnent Artyom, l'un des derniers humains à être né à la surface, qui sera amené à sortir et parcourir les villes dévastées, mais va aussi devoir affronter des créatures terrifiantes et d'autres groupes d'Hommes, pour tenter de sauver l'humanité. Il s'agit de l'adaptation des romans de Dmitry Glukhovsky.Ses deux suites, nommées Metro Last Light et Metro Exodus , sont respectivement sorties en 2013 et 2019. Un nouvel épisode, proposant du multijoueur, a récemment été annoncé . De plus amples informations seront données dans les mois à venir.