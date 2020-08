Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La, qui a connu des critiques mitigées et des ventes en deçà des attentes d'Electronic Arts. C'est donc après huit ans d'absence que nous apprenons le retour de la franchise, avec Respawn qui est désormais aux commandes, pour proposer une expérience des plus originale et immersive. Malheureusement, comme vous pouvez le voir dans le trailer ci-dessous,, via les casques Oculus pour le moment.La campagne solo semble se concentrer sur l'Office of Strategic Services, puisque le joueur incarne l'un de ses agents, permettant donc de revivre certains des événements de la Seconde Guerre mondiale, en aidant par exemple la Résistance française face aux soldats allemands et en sabotant des bases nazies. Que ce soit dans les airs, sur terre ou en mer, le joueur sera immergé en plein cœur du conflit. La bande-annonce permet également d'avoir un aperçu du gameplay.À l'instar d' Half-Life: Alyx c'est donc une autre licence majeure qui arrive en exclusivité sur VR et tentera de séduire de nombreux joueurs.