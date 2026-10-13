Rockstar a totalement trahi l'esprit de Max Payne selon son propre auteur

Près de 15 ans après la sortie de Max Payne 3, l'ancien vice-président et scénariste de Rockstar Games, Dan Houser, revient sur la création du jeu. Dans une interview, il confesse considérer l'écriture de ce titre comme son plus grand échec personnel au sein du studio étoilé.

Sorti en 2012 sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360, Max Payne 3 marquait une rupture évidente avec les deux premiers épisodes développés par le studio finlandais Remedy Entertainment. Fini les ruelles sombres, poétiques et enneigées de New York, le joueur découvrait un protagoniste vieillissant, luttant désespérément contre sa profonde addiction à l'alcool et aux analgésiques sous le soleil écrasant de São Paulo au Brésil. Engagé comme garde du corps pour la riche famille Branco afin de prendre un nouveau départ, Max se retrouvait rapidement plongé dans une guerre des gangs impitoyable à travers les favelas après l'enlèvement de Fabiana Branco.

Si le titre a été salué par la critique pour ses mécaniques de tir extrêmement fluides et son action frénétique, ce virage vers le grand spectacle a dérouté de nombreux joueurs historiques de la saga. Le style néo-noir, si cher à l'univers original imaginé par Sam Lake, semblait avoir été mis de côté au profit d'une approche plus explosive, typique des productions Rockstar Games.

Les regrets amers de Dan Houser

Lors d'un entretien accordé à IGN, Dan Houser s'est livré sur son implication directe dans le projet. Bien qu'il ait apprécié travailler sur une structure linéaire, bien différente des mondes ouverts habituels du studio comme GTA ou Red Dead Redemption, il admet que le résultat final n'a pas répondu aux attentes narratives des joueurs.

J'ai eu tout faux. Je connais bien Sam Lake, c'est un homme formidable et très talentueux. Je pensais que nous avions fait du bon travail pour proposer un nouveau jeu Max Payne. Certaines personnes l'ont aimé, beaucoup ne l'ont pas aimé.

L'ancien dirigeant de Rockstar ne mâche pas ses mots concernant sa propre performance. Il estime que l'équipe de développement a accompli un travail visuel et technique remarquable, notamment avec cette sensation de vivre un film interactif de douze heures sans temps de chargement. Cependant, il assume l'entière responsabilité de la déception d'une partie du public face à l'histoire.

J'ai échoué. Ma contribution n'a pas été un succès. Le jeu est magnifiquement réalisé, mais il n'a pas rencontré le succès escompté. Je dirais donc qu'une grande part de cet échec me revient, en tant que décideur et scénariste, car les joueurs ont vraiment regretté l'écriture originale.

À lire également Les remakes de Max Payne 1 et 2 refont parler d'eux de manière discrète

Un contexte de sortie particulièrement difficile

Outre les choix scénaristiques clivants, Max Payne 3 a également souffert d'un calendrier de sortie complexe. Le jeu d'action de Rockstar a effectivement dû affronter un véritable titan de l'industrie, à savoir Diablo III, sorti le même jour en Amérique du Nord (15 mai). Cette confrontation directe a inévitablement impacté les ventes du jeu, l'empêchant d'atteindre le succès commercial espéré par l'éditeur.

Aujourd'hui encore, le troisième opus de la série divise la communauté des joueurs. Si certains le considèrent à juste titre comme l'un des meilleurs jeux de tir à la troisième personne de sa génération grâce à son gameplay et ses animations, d'autres peinent toujours à y retrouver l'âme torturée et poétique du flic new-yorkais qui a fait les beaux jours des années 2000.