Max Payne : Deux remakes sont en préparation

We are pleased to announce that we will remake the iconic Max Payne and Max Payne 2: The Fall of Max Payne, in a new development agreement with Rockstar Games.



Read the full press release here: https://t.co/gx9tuH425j — Remedy Entertainment (@remedygames) April 6, 2022

Cela faisait un moment que nous avions plus entendu parler de la série de jeux vidéo Max Payne. Or, cela vient de changer alors que Remedy Entertainment (connu notamment pouret, pour ne citer que ces exemples) et Rockstar Games (Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition) ont officialisé le développement de deux remakes.En effet, dans la soirée du mercredi 6 avril, le studio Remedy Entertainment a fait une annonce surprenante : depuis leur compte Twitter officiel, les développeurs ont déclaré qu'ils travaillaient actuellement sur. Il s'agit, plus précisément, des jeux suivants : Max Payne et Max Payne 2: The Fall of Max Payne. Les remakes sont co-développés avec Rockstar Games.À ce sujet, le PDG de Remedy, Tero Virtala, a déclaré, via un post sur le site Remedygames.com : « Max Payne a toujours occupé une place spéciale dans le coeur de tout le monde chez Remedy [...] Nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler une fois de plus avec nos partenaires de chez Rockstar Games pour avoir la chance de faire revivre l'histoire, l'action et l'atmosphère des jeux originaux, Max Payne, aux joueurs, et ce d'une nouvelle manière ».D'ailleurs, nous pouvons nous attendre à bien plus que de simples portages. Les deux premiers opus devraient, ainsi, êtreet devraient être disponibles dans un seul et même bundle. Pour le moment, ni Remedy Entertainment ni Rockstar Games n'ont dévoilé de fenêtre de sortie pour ces deux remakes Max Payne.