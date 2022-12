Marvel Snap vous proposera bientôt de jouer contre vos amis

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Disponible depuis quelques mois,, en accueillant très souvent du nouveau contenu, surtout des cartes inédites pour parfaire son deck. La tactique est très présente, donc, et pour le moment, seul le mode ranked est disponible, ce qui permet peu de flexibilité et qui peut rebuter certains joueurs, voulant simplement lancer une partie sans forcément l'aspect compétitif.Comme promis, cela sera bientôt possible,. Cela a été annoncé par le biais d'une nouvelle roadmap, dévoilant les projets de Second Dinner Studios. Ce mode sera toutefois différent, étant donné que chaque joueur débutera avec 10 points de vie, le but étant que votre adversaire atteigne 0 avant vous. Pour cela, il faudra remporter une partie, et vous infligerez X dégâts, en fonction du multiplicateur, comme les Snaps.. Dans ce même laps de temps, il sera possible de changer son pseudo, si jamais l'actuel ne vous plaît pas.À plus long terme, d'autres choses très intéressantes pour l'évolution du jeu de cartes sont attendues,. Une fonctionnalité, nommée « decks intelligents » sera également apportée, permettant de compléter votre deck si jamais vous ne savez pas quelles sont les meilleures cartes à ajouter pour performer. Enfin, les développeurs réfléchissent également à introduire un système de guilde, de nouvelles variantes et bien d'autres choses.L'avenir s'annonce donc intéressant pour, qui pourrait accueillir encore plus de joueurs si l'expérience s'améliore avec le temps. En attendant, nous rappelons qu'il est disponible sur PC et mobile.