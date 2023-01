Marvel Snap Tracker : Suivez vos statistiques et votre progression

Marvel Snap Tracker pour suivre ses stats et sa progression

Suivre ses decks favoris et avoir diverses informations (coût moyen, puissance moyenne).

Suivre son historique de parties et son pourcentage de victoire.

Voir sa progression.

Rendez-vous sur le Github, et téléchargez le dernier fichier .exe en date

Lancez le fichier .exe.

Liez votre compte Marvel Snap via le bouton « Sync account » (en utilisant le même compte).

Vous pouvez maintenant découvrir diverses informations, vous renvoyant sur le site automatiquement.

Disponible depuis le mois d'octobre 2022,est un jeu de cartes très addictif, vous demandant d'en collectionner afin de vous créer le meilleur deck possible en combinant des compétences passives, et des bonus ou malus infligés par des emplacements sur lesquels il faut jouer les cartes. En bref, en plus de l'aspect compétitif, la marge de progression est assez intéressante, mais il est parfois difficile de savoir comment s'améliorer, puisque les données en jeu ne sont pas présentes.Il est toutefois possible de profiter d'un outil gratuit,, pour avoir de plus amples informations sur ses performances.Grâce à un outil développé par la communauté, il est possible deet avoir plus d'informations sur sa façon de jouer et sa courbe de progression. Grâce au, vous pouvez :Si vous souhaitez en profiter, les différentes étapes sont assez simples, mais notez qu'il faut impérativement être sous Windows, puisque l'application, encore en développement, n'est pour le moment pas disponible sur mobile. Mais cela devrait arriver à terme.De notre côté, nous vous proposons de nombreux decks (disponibles sur la page « guides »), selon la façon dont vous jouez, pour tenter de trouver celui qui vous convient le plus. Des tier lists selon votre niveau sont également mises à disposition, notamment si vous débutez.