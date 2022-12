Marvel Snap : Salle du Trône, meilleurs decks pour profiter de l'événement

Meilleurs decks pour l'emplacement Salle du Trône sur Marvel Snap

Deck pool 1 Salle du trône

Deck pool 2

Deck pool 3

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Très souvent, les développeurs de, à savoir le studio Second Dinner Studios, proposent aux joueurs des événements mettant en avant un emplacement spécial. Bien évidemment, ces derniers sont souvent très intéressants et peuvent permettre de prendre le dessus sur votre adversaire, si vous jouez bien le coup et donc d'enchaîner les victoires, ce qui est toujours bon à prendre.C'est pourquoi nous vous proposonsAvant toute chose, sachez que cet emplacement, qui apparaît plus souvent pendant quelques jours,, ce qui peut demander une certaine réflexion tactique sur les cartes à placer. Ce n'est pas surprenant, par exemple, de voir la présence dans deux de ces decks de Devil Dinosaur (devil Dino) qui voit sa puissance prendre 2 points pour chaque carte que vous avez dans votre main. Jessica Jones, qui peut atteindre 8 de puissance, est également une carte très intéressante, puisque cela peut vous garantir une puissance minimale de seize.Mais avant toute chose, si vous ne savez pas quel deck choisir,, qui reste tout naturellement non exhaustive et dépendra aussi des cartes que vous avez débloquées.