Marvel Snap : Les variantes, comment ça fonctionne et en obtenir ?

Comment obtenir des variantes de cartes dans Marvel Snap ?

Obtenir des variantes gratuitement

Le but, dans, est d'en collectionner le plus de cartes possible pour se construire le meilleur deck, selon votre façon de jouer, et progresser encore plus dans les classements du mode ranked, entre autres. Mais au fil de vos parties, vous allez finir par croiser des cartes avec un design différent et vous vous demandez peut-être comment faire pour en avoir, vous aussi.Au commencement,, et vous débloquerez, aussi, les versions de base en progressant. Et sauf dans de très rares cas, vous obtiendrez toujours la version de base avant d'obtenir une variante. Mais après avoir joué quelques heures et progressé dans votre niveau de collection,Dans notre cas, nous avons obtenu les premières variantes assez vite, mais il reste difficile d'en récupérer de manière récurrente, puisqu'en progressant, vous pouvez obtenir davantage de cartes. Cela multiplie donc les possibilités tout en restreignant le taux de drop des variantes.Mais vous n'êtes pas obligée de tout miser sur la chance pour récupérer des cartes originales, au design parfois plus sympathique,. Des packs, comprenant une ou plusieurs variantes, et différents autres objets, sont mis en vente dans la boutique. Des variantes seules sont également vendues, selon ce que vous cherchez. Chaque jour, le choix diffère.Notez qu'il est possible de. Une fois la carte améliorée au maximum, vous débloquez une variante appelée « Finition prismatique » laquelle donne un cadre et un fond un peu plus coloré.Dans tous les cas, même si les variantes sont plus jolies, cela ne change en rien votre expérience, puisque le coût, la puissance et le pouvoir ne changent pas. Si vous cherchez quelques idées pour vous améliorer, nous proposons des idées de decks pour Leader ou Mister Negative , deux cartes puissantes.