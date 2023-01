Marvel Snap : Les nouvelles cartes de la saison Terre Sauvage

Les nouvelles cartes de la saison Terre Sauvage

(24 janvier) → Continu : si vous avez 4 cartes à chaque emplacement, puissance +6. Roi d’ombre (31 janvier) → Révélée : la puissance de toutes les cartes ici est réinitialisée à leur puissance d’origine.

Nouveaux emplacements

→ seules les cartes de coût 6 peuvent être jouées ici. Mine effondrée → remplit l’emplacement de cartes Caillou. Passez votre tour pour les détruire.

En ce début d'année, et comme cela était prévu,, son jeu de cartes toujours aussi populaire. En plus d'ajouter un passe de combat, de nouvelles cartes et des emplacements inédits sont intégrés. Pour ne pas être perdu ni surpris, nous vous proposons un retour surUn total de. La première,, est directement disponible via le passe de combat (elle sera introduite dans la boutique et le niveau de collection à la fin de la saison). Pour les quatre autres, vous pouvez dès maintenant les débloquer, mais étant donné qu'elles appartiennent au pool 5, elles sont qualifiées de très rares.Concernant leurs effets et la date de sortie, voici en détail ce qu'il faut savoir :En plus de ces cartes,, permettant de modifier votre tactique lorsque vous tomberez dessus :Enfin, de nombreuses variantes pourront être obtenues, notamment dans la boutique et le passe de combat. Le classement compétitif a également été réinitialisé, avec la perte de trois rangs.