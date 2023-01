Marvel Snap : Le mode Duel, comment fonctionne-t-il ?

Comment fonctionne le mode Duel sur Marvel Snap ?

Comment jouer au mode Duel ?

Les joueurs deattendaient impatiemment l'arrivée d'un nouveau mode, pour apporter un vent de fraicheur à l'expérience, mais aussi une nouvelle façon de jouer. C'est chose faite avec le mode Duel, qui est disponible pour tous.Contrairement au mode de base, qui est compétitif, celui-ci est plus « amical » et vous permettra, notamment de tester vos decks en situation, sans pour autant perdre votre rang en classé. Ici, vous affronterez un adversaire non pas sur une partie, mais plusieurs, avec comme départ 10 points de vie chacun. Le but étant de faire en sorte que votre adversaire atteigne le zéro avant vous.Pour cela, les codes d'une partie normale sont repris, avec les Cubes. Si vous remportez la partie, sans qu'aucun joueur n'ait utilisé son Snap, alors vous ferez perdre 2 points à votre rival. Notez qu'à partir de la cinquième manche, les Snaps valent 8 cubes, pour éviter que la partie ne s'éternise.Concernant les récompenses, aucun booster ne sera disponible.Si vous souhaitez jouer à ce mode, il suffit de vous rendre dans le nouvel onglet qui a été ajouté, l'onglet « Modes de jeu », juste à côté de l'onglet principal. Sélectionnez « Match Amical » pour atterrir sur le mode Duel.Ensuite, vous allez devoir créer une partie, ce qui vous générera un code à envoyer à votre adversaire, afin qu'il vous rejoigne. Sinon, il faut que votre ami vous envoie le code, que vous n'avez plus qu'à rentrer dans la partie dédiée, et la partie peut commencer.Enfin, pour revenir sur le mode en lui-même, le deck ne pourra pas être changé en cours de route. Vous pourrez donc facilement connaître les cartes de votre adversaire, en étant attentif. Cet aspect ajoute un peu de tactique à