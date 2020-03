Nintendo : Miyamoto présente les nouveaux projets pour la firme nippone

C'est dans une interview accordée au célèbre magazine japonais Famitsu que Shigeru Miyamoto a expliqué comment il voyait l'avenir de Nintendo et en a également dit un peu plus sur les projets à venir.

Nous voulons étendre nos personnages de jeux vidéo à une variété de paramètres - pas seulement dans les jeux, tout en conservant leur valeur. En d'autres termes, nous collaborerons avec diverses autres sociétés. Si nous sommes en mesure d'accomplir cela, nous pouvons créer plus d'occasions pour les gens de prendre contact avec nos personnages à une échelle beaucoup plus grande que d'habitude.

Je pense souvent que ce serait bien de travailler sur un petit projet avec un groupe de plusieurs personnes. Mais en ce moment, j’ai beaucoup de choses intéressantes dans mon assiette à part ça … Quand ce moment viendra, si je peux d’une manière ou d’une autre découvrir une inspiration que je n’avais pas auparavant, j’aimerais vraiment le faire.

Toujours plein de surprises et d'enthousiasme,s'est récemment confié au(traduit par Nintendo Everything ). L'avenir de Nintendo promet que de beaux projets à venir !En effet, plus tôt dans l'année, le président actuel de, avait discuté des plans de la société pour, lui permettant ainsi d'. Il a expliqué comment les jeux mobiles, les parcs à thème, le prochain film d'Illumination et bien d'autres encore contribuent à la réalisation de ce plan., mais il a cependant en tête d'autres projets moins conséquents. Toujours en n'en dévoilant que peu sur ses futurs travaux, il s'est ainsi confié sur ces ambitions moins importantes.Siest resté flou sur les projets à venir,, le président directeur-général de, en a dit un peu plus sur. En effet, il a expliqué que la société veut queAvec le succès qu'a rencontré Mario Kart Tour , nous pouvons qu'espérer qu'ils nous sortent d'autres pépites du genre. De plus, depuis le 10 mars 2020, Nintendo a annoncé être en collaboration avec LEGO afin de sortir un ensemble concernant l'une de licences phares de la firme,