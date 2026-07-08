Fin de partie pour Mario Kart Tour qui annonce la fermeture de ses serveurs

Après des années de succès sur mobile, Nintendo annonce la fermeture définitive des serveurs de Mario Kart Tour pour septembre 2026. Malgré un lancement historique et des millions de téléchargements, le célèbre jeu de course n'aura pas droit à un mode hors ligne, au grand dam des joueurs.

L'aventure mobile du plus célèbre des jeux de course touche à sa fin. Nintendo a pris une décision radicale concernant l'avenir de son spin-off sur smartphones. En effet, l'entreprise japonaise a officiellement communiqué sur la fermeture imminente des serveurs de Mario Kart Tour, marquant ainsi la fin d'une ère pour des millions de joueurs nomades. Si le titre avait connu un engouement sans précédent lors de son lancement en septembre 2019, la dynamique s'est essoufflée au fil des années, poussant l'éditeur à revoir sa stratégie commerciale et à couper les ponts avec cette itération.

Une fin programmée pour l'automne 2026

C'est par le biais d'un message diffusé directement au sein de l'application que les utilisateurs ont appris la nouvelle (via Reddit). Les moteurs de Mario Kart Tour s'arrêteront définitivement de tourner le 30 septembre 2026. Nintendo a constaté une baisse significative de l'engagement de sa communauté, particulièrement depuis la fin de la période liée à la crise sanitaire. Le jeu ne parvenait plus à fédérer les foules avec la même intensité, et ce, malgré un sursaut d'intérêt en 2025, porté par l'arrivée de la Switch 2 et de Mario Kart World. Une nouvelle loin d'être étonnante, puisque le développement avait été arrêté en 2023.

Pour accompagner les joueurs vers cette ligne d'arrivée, les développeurs ont prévu un programme d'adieu. Jusqu'à la fermeture des serveurs, les participants pourront toujours concourir dans les différentes coupes. Pour faciliter la complétion des collections, les gains en jeu seront revus à la hausse. Parallèlement, les tarifs des pilotes, des karts, des planeurs et des tenues de Mii subiront une baisse significative.

Un calendrier précis pour les adieux

Une fois la date fatidique du 30 septembre 2026 passée, l'expérience de jeu sera totalement inaccessible. Toutefois, les plus nostalgiques pourront se consoler en consultant leurs statistiques de course. Ces données resteront disponibles directement dans l'application mobile jusqu'au 13 janvier 2027. Par la suite, ce mémorial virtuel sera transféré sur le site web officiel, où les joueurs pourront admirer leurs anciens exploits jusqu'à la fin du mois de septembre 2027.

Le regret de l'absence d'un mode hors ligne

La véritable ombre au tableau réside dans l'absence totale de solution pour continuer à jouer après la fermeture. Le premier communiqué de l'éditeur est clair sur ce point et « Aucun mode hors ligne n'est prévu pour Mario Kart Tour ».

Cette décision tranche radicalement avec le traitement réservé à d'autres productions de la firme. On pense notamment à Animal Crossing Pocket Camp, qui a bénéficié d'une transition en douceur grâce à la sortie d'une version payante complète et jouable en solitaire. Les amateurs de courses de karts espéraient un traitement similaire pour préserver ce titre historique, qui avait tout de même cumulé 20 millions de téléchargements en seulement 24 heures en 2019, pour finalement dépasser la barre vertigineuse des 200 millions d'installations.

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Il ne reste plus qu'à espérer que le constructeur japonais entende la déception de sa communauté et revienne sur cette décision avant l'échéance fatidique, bien que cela soit peu probable.