Super Mario Bros : Le succès pourrait ouvrir des portes pour des films sur d'autres personnages

Avec la sortie au cinéma du film Super Mario Bros, les spectateurs se sont un peu réconciliés avec les adaptations cinématographiques, après quelques déceptions, pour ne pas employer de mots plus péjoratifs. Le film est un réel succès et les retours sont globalement positifs, ce qui ravit évidemment Nintendo, d'autant plus que les recettes du film frôlent actuellement avec le milliard, le plaçant parmi les plus gros succès de l'année Tout cela pourrait donner des idées à Nintendo, comme l'explique Shigeru Miyamoto lors d'une interview avec Nikkei . Selon ses propos, traduits par VGC « Gardez un œil sur nos prochaines productions » pouvons-nous lire, rajoutant que « Nintendo est comme une agence de talents, avec beaucoup d'artistes en réserve ». Toujours selon lui,. Il n'a cependant mentionné aucun nom, mais nul doute que certains se trouvent dans l'univers de Zelda, Metroid, Star Fox voire Kirby.Quoi qu'il en soit, Nintendo et Illumination, la société de production, devraient encore collaborer à l'avenir, au-delà d'un potentiel Super Mario Bros 2, qui ne fait presque plus aucun doute.