Mario Kart 8 Deluxe reçoit une mise à jour surprise dédiée au multijoueur local

C'est une surprise à laquelle les joueurs de Mario Kart 8 Deluxe ne s'attendaient pas. Le titre vient de recevoir une nouvelle mise à jour, mais tous les pilotes ne peuvent pas en profiter.

Si beaucoup de pilotes sont passés à la version supérieure avec Mario Kart World, son prédécesseur reste toujours très populaire chez les utilisateurs de la première Nintendo Switch. Avec ses nombreux circuits et sa multitude de personnages, Mario Kart 8 Deluxe est un incontournable. Mais il n'a pas reçu de mise à jour majeure depuis le 21 mai 2025.

Cela est compréhensible car les équipes de Nintendo concentrent désormais leurs efforts sur le suivi de l'opus World. Mais à la surprise générale, la version 4.0.0 de Mario Kart 8 Deluxe a été déployée le 2 septembre 2026. Voici ce qu'elle réserve aux utilisateurs.

Jouez désormais à 8 à Mario Kart 8 Deluxe sur une seule Nintendo Switch 2

Précisons dans un premier temps que cette mise à jour ne concerne que les utilisateurs de Nintendo Switch 2. Car s'il était destiné à l'origine à la première console, le jeu est compatible avec la Switch 2. En mettant à jour le logiciel, les pilotes pourront profiter d'une meilleure résolution ainsi que de temps de chargement plus courts. Mais si les optimisations sont bienvenues, d'autres nouveautés plus concrètes sont présentes dans cette mise à jour.

#MarioKart 8 Deluxe now has added features when played on Nintendo Switch 2!



Find out more about the free update here: https://t.co/w5D6CiTyge pic.twitter.com/CmpbimbA5I — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 2, 2026

La première est l'amélioration du mode multijoueur en écran partagé. Désormais, vous pourrez jouer jusqu'à 8 en local sur une seule machine. La seconde concerne les détenteurs du Pass circuits additionnels. Grâce à cette version 4.0.0, ceux-ci peuvent sélectionner « Nombre de courses : 96 courses » en Course VS et enchaîner la quasi-centaine d'épreuves en une seule session.

Voyez les réactions des autres pilotes en temps réel si vous possédez la caméra

Enfin, le dernier ajout, plus gadget, concerne celles et ceux qui possèdent la caméra de la Nintendo Switch 2. Ceux-ci peuvent activer l'option CameraPlay pour voir apparaître le visage des joueurs et leurs réactions en bas de l'écran. Bien entendu, cette fonctionnalité est aussi disponible si vous jouez en ligne via GameChat.

N'attendez plus pour découvrir ces nouveautés sur Mario Kart 8 Deluxe car la mise à jour 4.0.0 est gratuite et disponible dès à présent pour les joueurs Nintendo Switch 2.