Maneater partage sa date de sortie

Maneater, le jeu d'action RPG dans lequel le joueur incarne un requin, possède désormais une date de sortie. Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée pour l'occasion.

Les créateurs de The Forest signent la suite avec Sons of the Forest

À lire également Les créateurs de The Forest signent la suite avec Sons of the Forest

N'hésitez pas à utiliser notre code créateur « GAMEWAVE » si vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Maneater.

Annoncé lors de l'E3 2018, Maneater a su attirer l'attention grâce à son gameplay sortant de l'ordinaire. Dans ce jeu qualifié d'action RPG, le joueur incarnera l'un des plus gros prédateurs marins,. Arraché à sa mère à cause des humains, ce bébé requin devra grandir et apprendre à vivre seul. Divers environnements pourront être explorés, allant d'un simple marais à une rivière, en passant par une station balnéaire sans oublier les profondeurs de l'océan.Si certains de vos repas se composeront de petits poissons,. Bien que simplet en apparence, l'intérêt des joueurs et bel et bien présent, et c'est avec joie qu'ils ont pu découvrir(dans la nuit du 12 au 13 décembre), partageant, en prime,Il faudra patienter jusqu'au. Le titre sera prochainement en précommande, avec divers bonus. De plus,précise que le titre fera son arrivée sur laplus tard dans l'année.