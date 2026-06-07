Magicians: The Devil's Deal, un FPS narratif, dévoilé avec une fenêtre de sortie

Uppercut Games et Focus Entertainment ont, récemment, annoncé Magicians: The Devil's Deal, avec un premier trailer et une fenêtre de sortie.

Le studio de développement à l'origine des deux titres Submerged, Uppercut Games, a révélé son prochain jeu : Magicians: The Devil's Deal, qui s'est montré dans un premier trailer envoûtant et qui se dote déjà d'une fenêtre de sortie.

Magicians: The Devil's Deal annoncé avec une première bande-annonce

En effet, durant le Xbox Games Showcase, qui a eu lieu en début de soirée le dimanche 7 juin 2026, Uppercut Games et Focus Entertainment ont annoncé Magicians: The Devil's Deal. Ce FPS narratif est prévu pour l'année 2027 et doit débarquer sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Selon les informations partagées, le titre entrera également dans le catalogue du Game Pass.

L'annonce est accompagnée d'un trailer, dont la durée dépasse deux minutes, qui nous permet d'avoir un premier aperçu quant au monde de Magicians: The Devil's Deal et de premières informations sur son histoire.

Qu'est-ce que Magicians: The Devil's Deal ?

Comme dit précédemment, Magicians: The Devil's Deal est considéré comme un FPS narratif, dans lequel les joueurs et les joueuses incarnent Jacob Menteuro. Ce dernier est un prestidigitateur déchu, qui passe un pacte avec le Diable, après avoir été envoyé en enfer. Sur le titre, qui propose un monde plein de magie, nous nous retrouverons ainsi dans Theatreland, « un univers corrompu et gouverné par les rivaux qui l'ont trahi : les Maîtres ». Durant toute l'aventure, les joueurs et les joueuses auront la possibilité d'accéder à de nouvelles capacités, comme indiqué sur la page Steam du titre :

À mesure que vous progressez dans Theatreland, découvrez de puissantes capacités qui renforcent votre puissance et votre agilité. La magie est plus qu'une arme. Elle devient discipline mortelle quand vos cartes se transforment en projectiles tranchants, que vos chaînes immobilisent vos ennemis et que la gravité elle-même se soumet à votre bon vouloir. Chaque Royaume est régi par de puissants Maîtres et peuplé de fanatiques implacables ou créatures cauchemardesques. Chaque affrontement exige observation, adaptabilité et maîtrise. Transformez le spectacle en domination et endossez pleinement le rôle de prestidigitateur ultime.

Rendez-vous donc en 2027 pour découvrir Magicians: The Devil's Deal, qui est attendu sur PS5, Xbox Series et PC.