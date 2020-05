Le compte Twitter Mafia se réveille, la franchise bientôt de retour ?

Le retour de la franchise Mafia pourrait avoir été teasé par le compte Twitter, qui, après plusieurs mois de silence, a posté un message qui n'a pas manqué de nous interpeller.

Family. — Mafia Game (@mafiagame) May 10, 2020

Après un troisième opus en deçà des attentes, nombreux sont les joueurs à attendre au tournant Hangar 13, en charge du développement de la franchise (depuis Mafia III). Si quelques rumeurs ont vu le jour quant à une hypothétique Mafia IV, et même d'un remaster du deuxième épisode , aucune information officielle n'a été donnée. Le compte Twitter de la licence est d'ailleurs resté muet depuis près de deux ans, puisque son dernier tweet date du 24 août 2018.Cependant, ce 10 mai, dans la soirée, le compte Twitter est sorti de son silence en publiant le message « Family »,. Si dans les commentaires certains utilisateurs du réseau social suggèrent un cross-over avec le futur jeu Fast en Furious Crossroads , il est peu probable qu'il s'agisse d'une telle chose. Si nous nous référons à ce que nous savons déjà, et en prenant en compte que, il est fort possible que, d'autant plus que la « Famille » est l'une des choses essentielles dans Mafia. Il reste maintenant à savoir si nous allons avoir affaireDans tous les cas, nous allons devoir prendre notre mal en patience, mais étant donné que l'E3 2020 et tous les autres salons vidéoludiques de cette année ont été annulés, les développeurs ont dû revoir leur plan, et officialiseront, peut-être, certains de leurs projets plus tôt que prévu.