Mafia : Le prequel pourrait se dérouler en Sicile, racontant l'histoire de Don Salieri

Récemment, une fuite nous apprenait que le studio Hangar 13 s'était finalement penché sur un nouvel épisode de la licence Mafia . Celui-ci serait un prequel, se déroulant donc avant les trois épisodes déjà parus. De nouvelles informations, ou plutôt bruits de couloir se sont propagés ces derniers jours, permettant d'en apprendre potentiellement plus sur ce nouveau jeu Mafia.Selon les informations de Nick Baker, cofondateur de XboxEra, et ayant des sources assez fiables,. Si ce nom vous rappelle quelque chose, c'est parce qu'il s'agit de l'homme à la tête de la famille Salieri, pour qui travaillait Tommy Angelo, le protagoniste de Mafia I. Concernant les autres détails fournis, nous apprenons que cet opus serait un peu plus linéaire, pour retrouver ce qui se faisait avec Mafia I et II plutôt que Mafia III.Ce nouveau Mafia n'a pas encore été officialisé, et n'en est qu'au début de son développement. Il convient donc de prendre tout cela avec des pincettes. Nous devrions en savoir plus durant ces prochains mois, une fois que Hangar 13, 2K Games et Take-Two seront prêts à nous en révéler davantage. Si vous ne connaissez pas encore cette licence, sachez que Mafia Trilogy est sorti en 2020, regroupant les trois opus de la franchise.