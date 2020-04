Mafia II Definitive Edition en préparation ?

L'annonce officielle n'a pas encore été faite, mais il semblerait bel et bien que la licence Mafia soit de retour, avec une Definitive Edition pour le deuxième opus.

Il y a quelques mois nous vous parlions de l'hypothétique annonce de Mafia IV qui serait accompagnée par la sortie de Mafia II Remastered . Même si l'annonce d'un quatrième opus n'a pas encore eu lieu, le retour de l'épisode le plus apprécié de la licence semble en bonne voie, comme semblent l'indiquer certains organismes de classification, lesquels sont plutôt de bonnes sources, étant donné que ces derniers évaluent les titres qui s'apprêtent à sortir.Cette fois-ci c'est le Game Rating and Administration Committee of Korea qui semble avoir vendu la mèche un peu trop tôt. Ce n'est pas la première fois que l'organisation fait fuiter certaines informations en amont de leur officialisation, puisque le portage sur Nintendo Switch de The Bioshock Collection avait été mentionné avant qu'il soit annoncé.est donc très probable, même s'il va falloir attendre une prise de parole de 2K Games afin d'en savoir plus, notamment sur son contenu et les plateformes sur lesquelles il sera disponible. Une sortie sur Switch n'est pas à exclure.Pour rappel,est sorti en août 2010 sur PC, PS3 et Xbox 360 et propose de suivre les aventures deet de son comparse, qui font tous deux partie de la Mafia italienne présente Empire Bay, une ville fictive.À noter que l'organisme de classification nord-américain, l'ESRB, avait quant à lui affiché la probable sortie de Saints Row The Third Remastered, qui a été officialisé ce 6 avril.