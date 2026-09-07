Mafia 2 aurait pu avoir une fin beaucoup plus sombre

Une fuite de données sur Steam vient de révéler un secret bien gardé depuis des années. Une version bêta de Mafia 2 dévoile une fin alternative beaucoup plus sombre pour Vito et Joe, modifiant radicalement la conclusion de ce titre.

Le piratage de Steam, impliquant plus de douze téraoctets de données, continue de faire trembler l'industrie du jeu vidéo. Si les joueurs espéraient y trouver des indices sur un hypothétique nouveau projet de Valve, les fouilles ont surtout permis de mettre au jour des versions préliminaires de nombreux titres emblématiques. Parmi ces trouvailles, une séquence particulièrement marquante a attiré l'attention de la communauté. Il ne s'agit pas d'un jeu de tir futuriste, mais bien d'une version bêta de Mafia II qui renferme une conclusion totalement inédite et bien plus tragique que celle que nous connaissons.

Une conclusion alternative beaucoup plus sombre

La fin originale de Mafia 2 est restée gravée dans la mémoire des joueurs pour son ton très doux-amer. Dans la version commercialisée, Vito et Joe montent dans des voitures séparées après avoir accompli leur ultime mission. Leo Galante explique alors froidement à Vito que son ami de toujours ne faisait pas partie du marché. Le destin de Joe reste ainsi en suspens, laissant les joueurs sur une note particulièrement amère, bien que la survie de Vito apporte un maigre réconfort.

Cependant, la version bêta récemment découverte grâce à la fuite Steam nous montre une tout autre réalité. Un vidéaste a pu restaurer et partager cette séquence coupée au montage final. Dans cette scène, la mise en place reste identique, avec les deux protagonistes séparés dans des véhicules distincts. Mais le dénouement prend une tournure radicalement funeste.











Un destin tragique pour Vito

Lorsque Vito demande des nouvelles de Joe et apprend qu'il est exclu de l'accord, un des hommes de main de Leo Galante braque soudainement une arme sur lui. La caméra se détourne alors brusquement, laissant place au son glaçant de plusieurs coups de feu. Cette mise en scène suggère fortement que Leo a décidé d'éliminer Vito sur-le-champ.

Des lignes de dialogue supprimées du scénario original laissaient entendre que Joe devait être livré à un gang rival pour y subir de terribles tortures. Dans ce contexte, l'exécution de Vito par les hommes de Leo pourrait presque s'apparenter à un acte de clémence, lui épargnant un sort bien pire.

Bien que l'on puisse toujours imaginer que Vito ait miraculeusement survécu à cette fusillade hors champ, l'intention des développeurs était clairement d'offrir une fin plus sombre et définitive. Les amateurs de la série seront sans doute soulagés que la version finale ait choisi d'épargner Vito, permettant même d'entretenir l'espoir quant à la survie de Joe.

L'excellent Mafia 2 reste disponible sur toute les plateformes.