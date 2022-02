Knockout City va devenir free-to-play, un an après sa sortie

Knockout City va passer free-to-play

Des objets cosmétiques légendaires exclusifs

Des boosts d’XP

2 000 Holofrik

Le jeu de balle au prisonnier, ou qui y ressemble fortement, a connu un joli petit succès depuis son lancement, en mai 2021. Continuellement mis à jour, les développeurs, Velan Studios, ont réussi à créer une petite communauté, avec le soutien d'Electronic Arts, laquelle devrait augmenter ces prochains mois.Le studio a, effectivement, annoncé que la saison 6 du jeu allait marquer un tournant majeur :. L'objectif est de rendre accessible le jeu de sport à un plus grand nombre de joueurs, bien que certains l'aient déjà récupéré quand il était gratuit sur Prime Gaming Afin de remercier celles et ceux qui ont soutenu le projet ces derniers mois,. Nommé pack Fidélité, il contiendra les éléments suivants :Mais Velan Studios ne s'est pas contenté de nous annoncer que cette nouvelle. Au même moment,, qui a permis aux développeurs de se lancer dans le grand bain, de la meilleure des manières.Tout cela n'aura que très peu d'impact sur les joueurs,avec, pour exemple, aucun nouveau Pass bagarre, moins de packs et d’objets cosmétiques et pas de nouvelle carte ni de nouveau ballon.reste disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch.