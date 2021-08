Knockout City est gratuit avec Prime Gaming en septembre

Comment récupérer Knockout City gratuitement ?

Cliquer sur Origin, en haut à gauche.

Cliquer sur « Utiliser un code produit »

Entrer le code reçu sur Prime Gaming.

Sam & Max Hit the Road

Candleman The Complete Journey

Puzzle Agent

Secret Files 2: Puritas Cordis

Tools Up!

Unmemory

Prime Gaming continue de se montrer généreux envers ses membres. Après nous avoir offert quatre jeux Battlefield, dont le dernier épisode, un autre titre édité par Electronic Arts pourra être récupéré gratuitement., permettant donc de l'ajouter à sa bibliothèque définitivement. Pour rappel, EA s'était déjà montré généreux, en offrant l'accès aux 20 premiers niveaux.Pour cela, vous allez devoir vous rendre sur la page des jeux offerts Prime Gaming ( ici ) et descendre en bas, pour trouver. Vous n'aurez ensuite plus qu'à cliquer sur « récupérer le jeu » et suivre les étapes indiquées. Si vos comptes sont liés, vous obtiendrez un code qu'il faudra entrer sur Origin, le launcher d'Electronic Arts. S'ils ne sont pas liés, il vous sera demandé de le faire, et si vous n'avez pas de compte, vous allez devoir en créer un. Pas de panique, cela ne prend que quelques minutes tout au plus.Pour entrer le code dans Origin, vous devez :L'offre n'était bien évidemment pas définitive, nous vous conseillons de ne pas trainer, afin de ne pas oublier.D'autres jeux sont également offerts pour ce mois de septembre, dont un jeu LucasArt. Voici la liste complète :Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu' Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours