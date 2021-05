Knockout City sera jouable gratuitement pendant 10 jours à sa sortie

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

, le prochain jeu sportif d', sortira sur les consoles PlayStation, Xbox, Switch et PC le 21 mai prochain, et pour les joueurs n'ayant pas d'abonnement Xbox Game Pass ou EA Play, EA a décidé de voir les choses en grand. Le studio a en effet décidé de mettre en place un essai gratuit d'une dizaine de jours, et ce, dès le lancement du titre.Ainsi, à partir du 21 mai à 14h heure française, et ce, jusqu'au 30 mai même heure, les joueurs pourront bénéficier d'. Durant cette période de gratuité, il n'y aura aucune limite de jeu, ce qui signifie que le titre sera disponible dans son intégralité qui comprend donc tous les contrats, ainsi que les différents modes de jeu, pour découvrir le jeu en profondeur avant un potentiel achat.Détail non négligeable pour les joueurs qui décideront d'acquériraprès cet essai : la progression ainsi que les objets déverrouillés seront bien évidemment transférés.De plus, plusieurs événements seront organisés et auront lieu à partir de ce 21 mai : des lives afin de découvrir le jeu de balle au prisonnier, des tournois communautaires, mais aussi des équipements exclusifs à gagner. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site officiel du jeu.Pour rappel, Knockout City sera disponible le 21 mai prochain sur les consoles PlayStation, Xbox, PC et Nintendo Switch.