À l'occasion de l'arrivée de(heure française),ont décidé de lever le voile sur les nouveautés à paraître. Au programme de celle-ci, une nouvelle carte dynamique, ainsi que des playlists et événements inédits.Cette saison 3 amènera les joueurs en plein milieu d'une prison désaffectée qui n'est autre queintitulée « Bagarre confinée ». Le lieu semble être dirigé par un pirate informatique répondant au nom de Z3R0, et cela sera donc l'occasion de lever le mystère qui l'entoure. Toutefois, les joueurs devront faire attention car malgré le silence régnant sur place, des systèmes de sécurité sont toujours actifs, ainsi qu'une surveillance de drones toujours de misePar ailleurs,et permettra de gagner des objets. Avec un total de 100 niveaux, les joueurs pourront alors remporter des cosmétiques exclusifs pour frimer un peu sur le terrain. De plus, chaque semaine, 6 nouveaux Contrats Pass bagarre seront disponibles avec à la clé de l'XP et bien entendu des objets comme des Véhicules de bande, des Boissons énergétiques, des Jetons style, ou encore de l'Holofrik.Enfin,. Chacune aura son propre style, aux joueurs de décider le modèle correspondant le mieux à leur image. Knockout City est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies,