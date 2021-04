Knockout City : Comment participer à la bêta ouverte d'avril ?

Comment participer à la bêta ouverte de Knockout City ?

Annoncé en février dernier et devant sortir le mois prochain,en ce premier week-end d'avril, laquelle est ouverte à tous les joueurs de toutes les plateformes, puisque l'objectif principal est de, qui permettra à tous les joueurs de lancer une partie ensemble, quelle que soit leur plateforme.Même si la bêta est ouverte à tous les joueurs, vous allez quand même devoir vous inscrire afin de récupérer un accès, selon la plateforme de votre choix (PC, PS4, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Nintendo Switch). Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel, à cette adresse , et de choisir votre plateforme. Notez cependant que sur consoles, il faut être en possession du Xbox Live Gold ou PS Plus pour y participer.Concernant la période,. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà pré-télécharger le jeu, histoire de ne pas perdre de temps et y profiter dès le début.Sachez également que pour celles et ceux ayant participé à la bêta fermée il y a quelques semaines, le contenu disponible sera bien plus important.La sortie finale deest prévue pour le 21 mai prochain, sur toutes les plateformes citées ci-dessus. Pour celles et ceux n'ayant jamais testé le jeu lors de son lancement, un essai gratuit sera mis à disposition de la communauté, nous a appris Electronic Arts il y a peu