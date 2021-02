Knockout City : Comment participer à la bêta fermée de février ?

Comment participer à la bêta fermée de février de Knockout City ?

Inscrivez-vous sur le site officiel. Avec de la chance, vous serez tiré au sort par EA.

Surveillez les réseaux sociaux d'EA, notamment Twitter. Le studio partagera ces prochaines heures quelques codes Steam pour la bêta, ne les manquez pas.

Restez à l'affut sur Twitter, puisque des créateurs de contenu partageront également des accès avant l'ouverture de la bêta. (Surveillez le hashtag Knockout City)

Electronic Arts et Velan Studios ont annoncé lors du Nintendo Direct du 17 février un nouveau jeu multijoueur compétitif. Ici, c'est le dodgeball qui est mis en avant, un sport se rapprochant de la balle au prisonnier.Vous l'aurez compris, dansvous allez devoir, avec vos coéquipiers, vous passer un ballon pour tenter de tirer sur vos adversaires, dans le but de les éliminer, tout en évitant leurs lancés.L'action se déroulera dans plusieurs cartes, toutes ayant la particularité d'être situées en ville (toits des gratte-ciels, rues bondées ou encore dans un chantier local). Plusieurs ballons seront disponibles, lesquels ont des effets différents : gravité réduite, bombe à retardement, ballon piège, il y en aura pour tous les gouts et toutes les stratégies. Avant son grand lancement en mai 2021 sur toutes les plateformes, EA et Velan Studios vont lancer, pour avoir un premier retour et apporter d'éventuelles améliorations. Nous vous expliquons comment y participer.Avant toute chose, vous devez savoir que cettene sera organisée que sur Steam, et pendant une très courte durée, du 20 février à partir de 16h au 21 à 5h, soit quelques heures. Étant donné qu'il s'agit d'une, seuls quelques heureux élus auront la chance d'y participer. Néanmoins, vous pouvez maximiser vos chances pour tenter d'obtenir votre sésame :Bonne nouvelle si vous faites partie des personnes ayant reçu une clé, vous pourrez streamer vos parties.Pour finir, nous rappelons quearrivera sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch (compatible next-gen) la 21 mai 2021, avec le cross-play.