Nintendo sévit et supprime massivement des créations populaires dans Kirby Air Riders

Nintendo a commencé à supprimer des créations de joueurs dans le nouveau Kirby Air Riders. En cause ? Des designs transformant le personnage Chef Kawasaki en modèle de bikini, issus d'un mème japonais. Une bataille amusante mais impitoyable s'engage entre la modération et la communauté.

Le retour inattendu d'un mème japonais

Une économie virtuelle affolée par la censure

Nintendo est connu pour sa politique stricte en matière de protection de l'image de ses personnages, et le lancement récent de Kirby Air Riders ne fait pas exception à la règle., spécifiquement ceux représentant le Chef Kawasaki vêtu d'un bikini. Cette vague de modération intervient alors que ces objets insolites dominent littéralement les ventes in-game, provoquant une inflation spectaculaire de leur prix virtuel.Pour comprendre l'engouement autour de ces créations, il faut remonter à 2020. À l'époque, le personnage de, suite à la diffusion d'un fan art le représentant dans un bikini de petite taille. Ce qui n'était qu'une blague sur les réseaux sociaux a trouvé une nouvelle vie grâce au mode « Bolides » de Kirby Air Riders.Ce mode créatif permet aux joueurs de collectionner des autocollants et d'autres éléments visuels pour personnaliser leurs véhicules. Grâce à des outils permettant de redimensionner, faire pivoter et ajuster ces ressources, les joueurs ont fait preuve d'une ingéniosité remarquable pour recréer le fameux mème, dépassant largement les intentions initiales des développeurs.

Le système économique de Kirby Air Riders repose sur un « Marché des Bolides », un répertoire en ligne où les joueurs peuvent acheter les designs des autres en utilisant des pièces gagnées lors des courses. Il est important de noter qu'il n'y a aucune microtransaction réelle : tout se joue avec la monnaie du jeu. La particularité de ce marché réside dans son algorithme : plus un design est vendu, plus son prix augmente automatiquement.





















Le motif de la machine Kawasaki en micro-bikini sur le marché Air Riders, tout le monde pense qu'il va bientôt être retiré, donc le prix grimpe vite. Assez drôle. Plutôt raide pour une première matinée, hein ?

Le jeu du chat et de la souris

Dès la sortie du jeu, un joueur a transformé la célèbre bolide Étoile Warp en un Chef Kawasaki portant un micro-bikini. La réaction de la communauté ne s'est pas fait attendre. Un joueur japonais au suivi et observé la montée en flèche du prix de cet objet :La prédiction des joueurs s'est avérée correcte.. La déception fut palpable, comme en témoigne la réaction de certains utilisateurs sur X : « Supprimé. Je ne pardonnerai jamais à Nintendo. »Cependant, comme c'est souvent le cas sur Internet, tenter de supprimer un contenu ne fait que renforcer sa popularité. Un autre design de « Bikini Chef Kawasaki », cette fois avec un maillot légèrement plus épais, des ailes de démon et une queue, a immédiatement pris la relève. Il est rapidement devenu l'objet le plus cher du marché, les joueurs se précipitant pour le télécharger par peur d'une nouvelle suppression.Mais d'après les dires de la communauté, cette seconde version a également été effacée des serveurs. Mais la résistance s'organise déjà : une troisième itération, montrant Kawasaki en bikini tenant deux marmites, commence déjà à grimper dans les classements…