Des milliers de joueurs relancent soudainement Kerbal Space Program 15 ans après sa sortie

15 ans après sa sortie, Kerbal Space Program connaît un pic de popularité spectaculaire sur Steam. Ce regain d'intérêt soudain n'est pas le fruit du hasard, mais une conséquence directe de l'actualité spatiale mondiale avec la mission Artemis qui passionne le grand public.
Il y a des coïncidences qui n'en sont pas vraiment. Alors que la mission spatiale Artemis de la NASA captive l'attention du monde entier avec son voyage autour de la Lune
, le vénérable simulateur de vol spatial Kerbal Space Program
connaît une résurgence impressionnante. Selon les données recueillies par la plateforme SteamDB
, le titre a récemment atteint son plus haut pic de joueurs simultanés depuis son lancement en version finale il y a plus d'une décennie.
L'effet Artemis propulse le jeu vers les sommets
Sorti initialement en juin 2011 en accès anticipé, avant de lancer sa 1.0 en avril 2015, Kerbal Space Program a toujours conservé une base de joueurs fidèles. Il était courant d'y trouver quelques milliers d'ingénieurs virtuels à tout moment de la journée. Cependant, ces deux dernières semaines, les statistiques ont littéralement décollé. Bien que le titre ne soit pas tout à fait de retour dans le prestigieux top cent des jeux les plus joués sur Steam, il s'en approche dangereusement.
L'explication de ce phénomène pointe directement vers le ciel. Après des années de projets spatiaux portés par des milliardaires qui ont souvent peiné à susciter l'émerveillement, la mission Artemis de la NASA a réussi à rendre l'exploration spatiale à nouveau fascinante pour le grand public
.
Une communauté galvanisée par l'actualité spatiale
Sur les réseaux sociaux et les forums dédiés, le lien de cause à effet est assumé. De nombreux messages publiés récemment sur la page Reddit
consacrée au jeu confirment que l'actualité de la NASA est le moteur de ce retour en force
. Certains joueurs utilisent même le simulateur comme un outil pédagogique interactif. Un utilisateur
du forum raconte ainsi son expérience :
J'essayais d'expliquer la mission Artemis à ma copine, et j'ai fini par lui dire de patienter pour que je lui montre directement en téléchargeant le jeu. J'ai construit une approximation du vaisseau, je l'ai mis en orbite du premier coup, j'ai fait le tour de la Lune et je suis revenu sans problème... avant de réaliser que j'avais oublié les parachutes.
D'autres témoignent de moments partagés en famille, où le visionnage du décollage en direct a immédiatement déclenché l'envie de relancer une partie. L'engouement est tel que l'espace semble redevenir un thème central de la culture populaire du moment
, mêlant jeux vidéo, séries télévisées et littérature de science-fiction.
Quel avenir pour la franchise ?
Il est fort probable que ces statistiques impressionnantes redescendent une fois la mission spatiale terminée et la capsule rentrée sur Terre. Néanmoins, cette exposition inattendue permet à de nombreux nouveaux venus de découvrir les joies et les frustrations de l'ingénierie aérospatiale virtuelle
. Cette popularité soudaine pourrait donc s'inscrire dans la durée pour une partie de ce nouveau public.
Il est également intéressant de noter que Kerbal Space Program 2
a profité d'un léger rebond, bien que beaucoup moins spectaculaire. La suite du jeu a atteint un pic de 370 joueurs simultanés début avril, une amélioration par rapport au mois précédent, mais insuffisante pour redresser la barre d'un projet qui peine toujours à convaincre sa communauté historique. Le premier opus reste donc le roi incontesté des étoiles
.
Si vous ne le possédez pas encore, mais que vous souhaitez le découvrir, sachez que notre partenaire Instant Gaming
vous le propose sur :
- PC
- Édition Standard → 7,99 € au lieu de 37 €, soit 78 % de réduction.
commentaire (0)