Kerbal Space Program 2 : Sa sortie est de nouveau reportée, en 2022 cette fois-ci

Les reports de jeux sont, hélas, de plus en plus nombreux ces derniers mois, en partie à cause de la crise sanitaire, qui oblige les développeurs à travailler de chez eux. Même si Kerbal Space Program 2 est probablement moins attendu que Cyberpunk 2077 par exemple,. Initialement prévu pour 2020,Nate Simpson, directeur créatif, a donné quelques explications sur le forum du jeu , expliquant que le défi technique et créatif à relever était « immense ». La communauté a fait part de son envie de découvrir un jeu qualitatif, avis partagé par les développeurs, ce qui contraint malheureusement Intercept Games de repousser la date de sortie.. Le titre avait été repoussé une deuxième fois en mai dernier, pour l'automne 2021.Bien entendu et comme l'affirme Nate Simpson,et augmenter l'attente autour de. Initialement prévu sur PC, PS4 et Xbox One, il pourrait finalement débarquer sur les consoles de nouvelle génération.En guise de consolation, nous vous proposons de (re)visionner le trailer d'annonce, publié lors de la gamescom 2019.