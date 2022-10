Kerbal Space Program 2 : La date de sortie, enfin, partagée

Date de sortie de Kerbal Space Program 2

La suite du jeu de simulation spatiale va enfin arriver. Annoncé en 2019,devait, initialement, voir le jour en 2020, avant de voir sa fenêtre de sortie être repoussée à plusieurs reprises, à 2021, 2022, puis 2023 récemment. Mais finalement, les développeurs ont réussi à retranscrire ce qu'ils souhaitaient proposer dans cette nouvelle expérience, plus poussée que le premier épisode,Sauf retournement de situation et nouveau report,sortira le 24 février 2023, en accès anticipé, sur Steam. À cette date, le titre se rendra disponible sur cette plateforme (mais aussi l'Epic Games Store) et commencera alors une longue phase, durant laquelle les développeurs, le studio Intercept Games, compteront sur les retours des joueurs, pour voir quels sont les axes d'amélioration les points qui peuvent être revus avant le lancement final du titre.Cependant, lors de sa sortie, le contenu sera déjà assez conséquent, avec, entre autres, un grand nombre d'environnements à explorer, aussi riches que variés, mais aussi de nouveaux objets pour optimiser l'exploration de l'univers et rendre le tout plus immersif. L'interface générale a également été repensée, pour être plus intuitive.D'ailleurs,est autant destiné aux amoureux de la franchise qu'aux débutants. Une multitude de tutoriels, dont certains en version dessins animés, comme nous l'avions vu il y a quelques mois, seront proposés, pour que chaque personne puisse parfaitement prendre en main l'expérience.Rendez-vous dès le, via Steam. Le titre sera vendu 49,99 €. Une sortie sur console est prévue, lors de la sortie de la version finale, probablement en 2024.