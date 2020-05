Il va falloir faire preuve d'encore un peu de patience avant de pouvoir découvrir Kerbal Space Program 2, qui est maintenant prévu pour la fin d'année 2021.

Heads up Kerbonauts, we've a message from mission control for you.#KSP2 pic.twitter.com/aa1aTEloXG — Kerbal Space Program (@KerbalSpaceP) May 20, 2020

Même sin'a jamais joui d'une date de sortie précise depuis son annonce en août 2019, lors de la gamescom, ce dernier devait initialement voir le jour en 2020. Cependant, nous avons appris son report de quelques mois en fin d'année dernière, pour finalement sortir durant l'année fiscale 2021, qui se conclura le 30 mars 2021. Malheureusement, le jeu de simulation subit un deuxième report, comme l'a annoncé le compte Twitter du titre.. Les développeurs expliquent avoir besoin de plus de temps pour « faire la meilleure et la plus authentique suite possible de Kerbal Space Program ». Bien entendu, la crise sanitaire n'est pas étrangère à ce nouveau report, puisque les équipes ont dû faire face « à des défis uniques, qui demandent plus de temps pour itérer, créer, tester et rendre KSP 2 aussi bon que possible ».La bonne nouvelle est que des informations inédites et croustillantes seront prochainement partagées, comme le studio l'avait déjà fait il y a peu est maintenant attendu en fin d'année 2021 sur PC, par l'intermédiaire de Steam, PS4, Xbox One et, peut-être, les consoles de nouvelle génération.