Kerbal Space Program 2 annonce encore un report, pour 2023

Nous sommes en train de créer un jeu d'une immense complexité technologique. Et nous avons réuni une équipe de personnes passionnées et talentueuses pour atteindre cet objectif.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Initialement prévu pour 2020,, pour finalement bloquer un très large « 2022 », mais, encore une fois, Intercept Games se voit contraint de revoir cet objectif.Le directeur du jeu, Nate Simpson, a effectivement annoncé que, ce qui reste tout de même assez vague. Ce dernier précise, en outre, que les versions consoles arriveront plus tard, sans aucune fenêtre. Reste à savoir également si les versions PS4 et Xbox One seront livrées, ou si nous aurons juste affaire à celles sur PS5 et Xbox Series.Espérons en apprendre un peu plus au sujet de Kerbal Space Program 2 ces prochains mois, lui qui ne s'est plus montré réellement depuis son annonce, lors de la gamescom 2019, bien que quelques détails aient été partagés entre temps. Rappelons également que le studio de développement a changé, entre-temps, pouvant expliquer ce nouveau report. Une chose est sûre,