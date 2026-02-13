John Wick : Keanu Reeves reprend du service pour offrir l'expérience d'action ultime

Le State of Play a frappé fort avec l'annonce d'un jeu John Wick AAA développé par Saber Interactive. En collaboration directe avec Keanu Reeves et le réalisateur Chad Stahelski, ce titre promet de retranscrire fidèlement le « gun-fu » viscéral de la saga sur PS5.

Une collaboration au sommet pour une fidélité absolue

Un scénario canonique et un gameplay exigeant

C'est une annonce qui a fait l'effet d'une bombe lors du dernier State of Play, qui s'est déroulé ce 12 février.. Si le titre définitif reste encore inconnu, l'ambition affichée est claire : proposer une expérience AAA viscérale, fidèle à l'univers du tueur à gages le plus redouté du cinéma. Les premières images dévoilées confirment une volonté de coller à l'esthétique sombre et élégante des films.Pour éviter l'écueil des adaptations ratées, le studio ne fait pas les choses à moitié. Le développement se fait en symbiose avec Lionsgate, mais surtout avec Chad Stahelski, le réalisateur visionnaire de la quadrilogie,. L'objectif est de capturer l'essence même du gun-fu, ce mélange létal d'arts martiaux et de fusillades chorégraphiées.Ce souci du détail passera par des plans-séquences dynamiques et une direction artistique néo-noire, marque de fabrique de la saga. Les développeurs insistent sur la création de mécaniques interactives qui repoussent les limites du danger, cherchant à reproduire l'adrénaline des longs-métrages.L'histoire ne sera pas un simple prétexte à l'action., permettant d'approfondir le lore de cet univers complexe. Les joueurs croiseront des visages familiers tout en découvrant de nouveaux protagonistes créés spécialement pour l'occasion. Côté gameplay, les premiers extraits montrés en fin de bande-annonce laissent entrevoir un système de combat hybride, mêlant corps-à-corps brutal, contres dévastateurs et utilisation tactique des armes à feu.Une annonce qui fera sans aucun doute plaisir, puisqu'il faut dire que les joueurs attendaient un projet de cette envergure depuis longtemps. Jusqu'ici, la franchise n'avait eu droit qu'à John Wick Hex, un jeu de stratégie tactique sorti en 2019 et aujourd'hui retiré des boutiques en ligne, ou à des apparitions en tant qu'invité dans Fortnite et Payday 2.