John Wick : Keanu Reeves reprend du service pour offrir l'expérience d'action ultime

Le State of Play a frappé fort avec l'annonce d'un jeu John Wick AAA développé par Saber Interactive. En collaboration directe avec Keanu Reeves et le réalisateur Chad Stahelski, ce titre promet de retranscrire fidèlement le « gun-fu » viscéral de la saga sur PS5.
C'est une annonce qui a fait l'effet d'une bombe lors du dernier State of Play, qui s'est déroulé ce 12 février. Saber Interactive a officiellement levé le voile sur une nouvelle adaptation vidéoludique de la célèbre franchise cinématographique John Wick
. Si le titre définitif reste encore inconnu, l'ambition affichée est claire : proposer une expérience AAA viscérale, fidèle à l'univers du tueur à gages le plus redouté du cinéma. Les premières images dévoilées confirment une volonté de coller à l'esthétique sombre et élégante des films.
Une collaboration au sommet pour une fidélité absolue
Pour éviter l'écueil des adaptations ratées, le studio ne fait pas les choses à moitié. Le développement se fait en symbiose avec Lionsgate, mais surtout avec Chad Stahelski, le réalisateur visionnaire de la quadrilogie, et Keanu Reeves lui-même
. L'objectif est de capturer l'essence même du gun-fu, ce mélange létal d'arts martiaux et de fusillades chorégraphiées. Saber Interactive promet une immersion totale où la frontière entre film et jeu s'estompe, plongeant le joueur dans une narration émergente
.
Ce souci du détail passera par des plans-séquences dynamiques et une direction artistique néo-noire, marque de fabrique de la saga. Les développeurs insistent sur la création de mécaniques interactives qui repoussent les limites du danger, cherchant à reproduire l'adrénaline des longs-métrages.
Un scénario canonique et un gameplay exigeant
L'histoire ne sera pas un simple prétexte à l'action. Le jeu explorera une période bien précise de la chronologie de John Wick
, permettant d'approfondir le lore de cet univers complexe. Les joueurs croiseront des visages familiers tout en découvrant de nouveaux protagonistes créés spécialement pour l'occasion. Côté gameplay, les premiers extraits montrés en fin de bande-annonce laissent entrevoir un système de combat hybride, mêlant corps-à-corps brutal, contres dévastateurs et utilisation tactique des armes à feu.
Une annonce qui fera sans aucun doute plaisir, puisqu'il faut dire que les joueurs attendaient un projet de cette envergure depuis longtemps. Jusqu'ici, la franchise n'avait eu droit qu'à John Wick Hex, un jeu de stratégie tactique sorti en 2019 et aujourd'hui retiré des boutiques en ligne, ou à des apparitions en tant qu'invité dans Fortnite et Payday 2. Avec ce projet AAA sans date de sortie précise, mais confirmé sur PlayStation 5, Saber Interactive a la lourde tâche de satisfaire une communauté exigeante en quête de l'expérience d'action ultime
.
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