Le troisième opus d'Injustice en cours de développement ? Ce détail semble le confirmer

En mai 2025, une rumeur suggérait que NetherRealm Studios travaillait sur une suite d'Injustice 2. Après un silence de près d'un an, un nouveau détail pourrait bien confirmer cette hypothèse.

Depuis 2017 et la sortie de Injustice 2 , la franchise n'a pas reçu de nouveau titre où les personnages de DC s'affrontent dans des combats sans pitié. Si beaucoup ont pensé que NetherRealm Studios a préféré privilégier les jeux Mortal Kombat, un message partagé le 17 mai 2025 a semé le doute dans l'esprit des joueurs.

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Mais depuis cet étrange message, aucune autre rumeur liée au projet n'a émergé. Toutefois, un détail repéré sur le CV d'un artiste ravive la flamme et l'espoir de voir Injustice 3 arriver sur nos consoles un jour.

Injustice 3 mentionné dans le CV d'un artiste anonyme

L'information a été repérée par les journalistes de MP1st. Dans un article datant du 29 avril 2026, ces derniers partagent un extrait du CV d'un artiste anonyme travaillant actuellement pour Warner Bros. Games, l'éditeur des jeux NetherRealm Studios.

Or, il est précisé que cet artiste a travaillé sur 2 jeux non annoncés, mais aussi sur la suite de Hogwarts Legacy et sur Injustice 3. Le nom du jeu est marqué noir sur blanc, accompagné de la mention TBD (To be determined).

Aucune confirmation officielle de la part de Warner Bros. Games ou de NetherRealm Studios pour le moment

Sachant que les deux titres n'ont pas encore été officialisés par Warner Bros. Games, cette précision sonne comme une confirmation avant l'heure. Néanmoins, celles et ceux qui attendent avec impatience le retour de la franchise Injustice doivent rester vigilants.

En effet, des artistes peuvent être engagés pour réaliser des concept arts sur des projets avant que ces derniers ne soient finalement abandonnés. Si cette information est un bon indice, elle ne veut pas forcément dire qu'Injustice 3 sortira bien sur nos consoles. Il faut maintenant guetter une annonce officielle pour confirmer le retour des héros de DC dans un nouveau jeu de combat.