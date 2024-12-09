Infinity Nikki connaît un très beau lancement

Infold Games a partagé, il y a peu de temps, une première statistique concernant Infinity Nikki, dont le nombre total de téléchargements est impressionnant.

10 millions de téléchargements pour Infinity Nikki

🌟🎉Infinity Nikki has reached over 10 million downloads worldwide!🌟🎉

On this whimsical journey, take each step with confidence and embrace the brilliance of every moment. Let's set forth toward a bright and sparkling future!



Special Bonus [10 Free Draws]!

We'll send a special… pic.twitter.com/z5UxQ0kWQ5 — Infinity Nikki (@InfinityNikkiEN) December 9, 2024

Le jeu cozy en monde ouvert d'Infold Games,, est disponible depuis le début du mois de décembre 2024 sur plusieurs plateformes de jeu. Plutôt attendu, les joueurs et les joueuses étaient au rendez-vous pour découvrir cette nouvelle aventure, à en juger par les derniers chiffres communiqués.Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous apprenons qu'. Cette statistique a été atteinte en 4 jours, puisque le titre est sorti le 5 décembre 2024 sur PC, PS5 ainsi que sur appareils iOS/Android.: ces derniers peuvent récupérer 10 cristaux de révélation/cristaux de résonite via leur boîte aux lettres. Pour rappel, sur, il est possible d'accéder à sa boîte aux lettres une fois que la fonctionnalité « Pear-Pal » a été débloquée. Précisons, par ailleurs, que ce bonus doit être réclamé avant le 31 décembre 2024 car le courrier, qui permet d'obtenir ce cadeau, expire à cette date, selon les informations partagées par les développeurs.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, PC mais aussi sur appareils iOS/Android. Le jeu cozy d'Infold Games est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.