Infinity Nikki connaît un très beau lancement

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 décembre 2024 à 16h31
Infold Games a partagé, il y a peu de temps, une première statistique concernant Infinity Nikki, dont le nombre total de téléchargements est impressionnant.
Infinity Nikki connaît un très beau lancement
Le jeu cozy en monde ouvert d'Infold Games, Infinity Nikki, est disponible depuis le début du mois de décembre 2024 sur plusieurs plateformes de jeu. Plutôt attendu, les joueurs et les joueuses étaient au rendez-vous pour découvrir cette nouvelle aventure, à en juger par les derniers chiffres communiqués.
 

10 millions de téléchargements pour Infinity Nikki

Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous apprenons qu'Infinity Nikki a dépassé la barre des 10 millions de téléchargements. Cette statistique a été atteinte en 4 jours, puisque le titre est sorti le 5 décembre 2024 sur PC, PS5 ainsi que sur appareils iOS/Android. 
Afin de remercier la communauté et célébrer ce palier atteint, Infold Games a prévu un petit cadeau pour les joueurs et les joueuses : ces derniers peuvent récupérer 10 cristaux de révélation/cristaux de résonite via leur boîte aux lettres. Pour rappel, sur Infinity Nikki, il est possible d'accéder à sa boîte aux lettres une fois que la fonctionnalité « Pear-Pal » a été débloquée. Précisons, par ailleurs, que ce bonus doit être réclamé avant le 31 décembre 2024 car le courrier, qui permet d'obtenir ce cadeau, expire à cette date, selon les informations partagées par les développeurs.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Infinity Nikki est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, PC mais aussi sur appareils iOS/Android. Le jeu cozy d'Infold Games est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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