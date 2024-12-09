Infinity Nikki connaît un très beau lancement

Infinity Nikki Codes (Juillet 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Infinity Nikki, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Afin de remercier la communauté et célébrer ce palier atteint, Infold Games a prévu un petit cadeau pour les joueurs et les joueuses : ces derniers peuvent récupérer 10 cristaux de révélation/cristaux de résonite via leur boîte aux lettres. Pour rappel, sur Infinity Nikki, il est possible d'accéder à sa boîte aux lettres une fois que la fonctionnalité « Pear-Pal » a été débloquée. Précisons, par ailleurs, que ce bonus doit être réclamé avant le 31 décembre 2024 car le courrier, qui permet d'obtenir ce cadeau, expire à cette date, selon les informations partagées par les développeurs.
🌟🎉Infinity Nikki has reached over 10 million downloads worldwide!🌟🎉— Infinity Nikki (@InfinityNikkiEN) December 9, 2024
On this whimsical journey, take each step with confidence and embrace the brilliance of every moment. Let's set forth toward a bright and sparkling future!
Special Bonus [10 Free Draws]!
We'll send a special… pic.twitter.com/z5UxQ0kWQ5
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