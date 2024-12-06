Infinity Nikki Codes (Juillet 2026)

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 29 juin 2026 à 12h00
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Infinity Nikki, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Infinity Nikki Codes (Juillet 2026)

Codes d'échange Infinity Nikki

Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Infinity Nikki. Ces codes vous permettent de récupérer plusieurs bonus qui vous serviront durant votre aventure. Cependant, parfois, Infold Games, qui est en charge de son développement, proposera d'autres bonus, toujours dans le but de faire plaisir à sa communauté.

Ces codes sont partagés par les développeurs sur le site officiel, les réseaux sociaux ou encore via les bandes-annonces. Il est de ce fait facile de passer à côté de ces derniers, d'autant plus que certains sont limités en quantité, ou dans le temps. C'est pourquoi nous vous les listons ci-dessous. Si certains ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.

Codes actifs Infinity Nikki

  • Récompenses → BUBBLESEASON (Nouveau)
  • Récompenses → SEAOFSTARS
  • Récompenses → DREAM&REBIRTH
  • Récompenses → Handinhand
  • Récompenses → BUBBLESEASON
  • Récompenses → Sidebyside
  • Récompenses → RevelrySeasonGroup
  • Récompenses → RevelrySeasonRe
  • Récompenses → AAhyDk8HqFJ
  • Récompenses → WATERISLIFE
  • Récompenses → INFINITYNIKKISteam
  • Récompenses → WARMSPRINGBONUS
  • Récompenses → NOSTRANGELINKS
  • Récompenses → RevelrySeasonDC
  • Récompenses → 1.2VERDISCORD
  • Récompenses → 1.2VERREDDIT
  • Récompenses → 1.2VERGLOBALGROUP
  • Récompenses → ハイキングDISCORD
  • Récompenses → NIKKINEWBLOOM2025
  • Récompenses → NIKKIEXCURSIONTIME
  • Récompenses → NIKKIFIREWORKS
  • Récompenses → HEARTFELTGIFTS
  • Récompenses → おめでとう
  • Récompenses → PEARFECTGUIDES
  • 50 bubulles brillantes et 15 000 blings → NIKKIXWEBTOON
  • Récompenses → ニキプレゼント1205
  • Récompenses → インフィニティニキ
  • Récompenses → リリース
  • Récompenses → インフィニキDISCORD
  • 10 particules brillantes et 15 000 blings → PEARFECTGUIDES
  • 126 diamants (expire le 31 décembre 2024) → NIKKIBEWITHYOU
  • 10 particules brillantes et 15 000 blings → GROUPSTYLIST
  • 50 fils de pureté et 15 000 blings → INGIFT1205
  • 126 diamants → QUACKQUACK
  • 126 diamants → NIKKITHEBEST
  • 50 fils de pureté et 15 000 blings → DISCORDSTYLIST
  • 500 diamants, 2 cristaux d'énergie et 12 600 blings → nikkihappybirthday2024
  • 520 diamants → dreamweavernikki
  • 50 bubulles brillantes et 15 000 blings → REDDITSTYLIST
  • 126 diamants → BDAYSURPRISE
  • 20 cristaux de révélation → infinitynikki1205
  • 50 fils de pureté et 15 000 blings → NIKKIRELEASE
  • 90 diamants → GIFTTONIKKI
  • 80 diamants → GIFTFROMMOMO

Codes expirés Infinity Nikki

Voir les codes Infinity Nikki expirés
  • Récompenses (Expire le 26 mars) → 100THDAYCELEBRATION
  • Récompenses (Expire le 26 mars) → MAYEVERYGIRLHAPPINESS
  • Récompenses (Expire le 26 mars) → AAb5S3RSK8M
  • Récompenses (Expire le 26 mars) → AAbNxRNMmSm
  • Récompenses (Expire le 26 mars) → AAbUfWnYUtd
  • Récompenses (Expire le 26 mars) → AAbUa8e2U3a
  • Récompenses (Expire le 26 mars) → AAb7xf6hWuS
  • Récompenses (Expire le 26 mars) → AAbQjjYKwbH
  • Récompenses (Expire le 26 mars) → AAbtk9jmpnV
  • Récompenses (Expire le 26 mars) → AAbaEyDU4EX
  • Récompenses (Expire le 26 mars) → AAbtWkna3V7
  • Récompenses (Expire le 26 mars) → AAbMNJX8hxF
  • Récompenses → Newstoryawaits
  • Récompenses → Newyearbliss


Comment activer un code d'échange dans Infinity Nikki ?

Contrairement à certains jeux où les codes d'échange doivent être entrés sur un site internet, Infinity Nikki vous permet de le faire directement en jeu. Il faut cependant avoir terminé la cinématique d'introduction pour pouvoir accéder à ces fameux codes.

Pour entrer un code sur Infinity Nikki, il vous suffit d'ouvrir les paramètres/réglages, une fois en jeu. Ensuite, rendez-vous dans l'onglet « Autre », qui est tout à droite. Vous pourrez entrer l'un des codes présents dans la liste ci-dessus via « Utiliser un code », qui figure tout en bas de la liste. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Valider » pour recevoir votre récompense.
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Notez qu'il faut impérativement respecter les majuscules et minuscules, auquel cas le code ne sera pas accepté. Il se peut que l'un des codes ne fonctionne pas, parce qu'il a été entré trop tard. N'hésitez pas à réessayer au bout de quelques minutes, au cas où. Pas de panique, de nouveaux sont ajoutés assez souvent et nous tâcherons de mettre cet article à jour aussi vite que possible.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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Infold Games a partagé, il y a peu de temps, une première statistique concernant Infinity Nikki, dont le nombre total de téléchargements est impressionnant.

commentaires (3)

Avatar
azerty (invité) Le 01/06/2025 à 18:14

Tous les codes sont expirés...

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Ldbt (invité) Le 18/01/2025 à 14:13

ya pas-mal de codes expirrers

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Kreen 86 (invité) Le 05/01/2025 à 18:37

Pour info vous donnez les mêmes codes que décembre 2024 donc ça fonctionne pas