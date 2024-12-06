Infinity Nikki Codes (Juillet 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Infinity Nikki, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !

Codes d'échange Infinity Nikki

Codes actifs Infinity Nikki

Récompenses → BUBBLESEASON (Nouveau)

(Nouveau) Récompenses → SEAOFSTARS

Récompenses → DREAM&REBIRTH

Récompenses → Handinhand

Récompenses → BUBBLESEASON

Récompenses → Sidebyside

Récompenses → RevelrySeasonGroup

Récompenses → RevelrySeasonRe

Récompenses → AAhyDk8HqFJ

Récompenses → WATERISLIFE

Récompenses → INFINITYNIKKISteam

Récompenses → WARMSPRINGBONUS

Récompenses → NOSTRANGELINKS

Récompenses → RevelrySeasonDC

Récompenses → 1.2VERDISCORD

Récompenses → 1.2VERREDDIT

Récompenses → 1.2VERGLOBALGROUP

Récompenses → ハイキングDISCORD

Récompenses → NIKKINEWBLOOM2025

Récompenses → NIKKIEXCURSIONTIME

Récompenses → NIKKIFIREWORKS

Récompenses → HEARTFELTGIFTS

Récompenses → おめでとう

Récompenses → PEARFECTGUIDES

50 bubulles brillantes et 15 000 blings → NIKKIXWEBTOON

Récompenses → ニキプレゼント1205

Récompenses → インフィニティニキ

Récompenses → リリース

Récompenses → インフィニキDISCORD

10 particules brillantes et 15 000 blings → PEARFECTGUIDES

126 diamants (expire le 31 décembre 2024) → NIKKIBEWITHYOU

10 particules brillantes et 15 000 blings → GROUPSTYLIST

50 fils de pureté et 15 000 blings → INGIFT1205

126 diamants → QUACKQUACK

126 diamants → NIKKITHEBEST

50 fils de pureté et 15 000 blings → DISCORDSTYLIST

500 diamants, 2 cristaux d'énergie et 12 600 blings → nikkihappybirthday2024

520 diamants → dreamweavernikki

50 bubulles brillantes et 15 000 blings → REDDITSTYLIST

126 diamants → BDAYSURPRISE

20 cristaux de révélation → infinitynikki1205

50 fils de pureté et 15 000 blings → NIKKIRELEASE

90 diamants → GIFTTONIKKI

80 diamants → GIFTFROMMOMO

Codes expirés Infinity Nikki

Voir les codes Infinity Nikki expirés

Récompenses (Expire le 26 mars) → 100THDAYCELEBRATION

Récompenses (Expire le 26 mars) → MAYEVERYGIRLHAPPINESS

Récompenses (Expire le 26 mars) → AAb5S3RSK8M

Récompenses (Expire le 26 mars) → AAbNxRNMmSm

Récompenses (Expire le 26 mars) → AAbUfWnYUtd

Récompenses (Expire le 26 mars) → AAbUa8e2U3a

Récompenses (Expire le 26 mars) → AAb7xf6hWuS

Récompenses (Expire le 26 mars) → AAbQjjYKwbH

Récompenses (Expire le 26 mars) → AAbtk9jmpnV

Récompenses (Expire le 26 mars) → AAbaEyDU4EX

Récompenses (Expire le 26 mars) → AAbtWkna3V7

Récompenses (Expire le 26 mars) → AAbMNJX8hxF

Récompenses → Newstoryawaits

Récompenses → Newyearbliss

Comment activer un code d'échange dans Infinity Nikki ?







Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur. Ces codes vous permettent de récupérer plusieurs bonus qui vous serviront durant votre aventure. Cependant, parfois, Infold Games, qui est en charge de son développement, proposera d'autres bonus, toujours dans le but de faire plaisir à sa communauté.Ces codes sont partagés par les développeurs sur le site officiel, les réseaux sociaux ou encore via les bandes-annonces. Il est de ce fait facile de passer à côté de ces derniers, d'autant plus que certains sont limités en quantité, ou dans le temps. C'est pourquoi nous vous les listons ci-dessous. Si certains ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Contrairement à certains jeux où lesdoivent être entrés sur un site internet,vous permet de le faire directement en jeu. Il faut cependant avoir terminé la cinématique d'introduction pour pouvoir accéder à ces fameuxPour entrer un, il vous suffit d'ouvrir les paramètres/réglages, une fois en jeu. Ensuite, rendez-vous dans l'onglet « Autre », qui est tout à droite. Vous pourrez entrer l'un des codes présents dans la liste ci-dessus via « Utiliser un code », qui figure tout en bas de la liste. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Valider » pour recevoir votre récompense.Notez qu'il faut impérativement respecter les majuscules et minuscules, auquel cas le code ne sera pas accepté. Il se peut que l'un des codes ne fonctionne pas, parce qu'il a été entré trop tard. N'hésitez pas à réessayer au bout de quelques minutes, au cas où. Pas de panique, de nouveaux sont ajoutés assez souvent et nous tâcherons de mettre cet article à jour aussi vite que possible.