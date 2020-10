Hyrule Warriors: L'Ère du Fléau : Une nouvelle bande-annonce présente Purah et Robbie

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Officialisé par Nintendo le 8 septembre dernier, les joueurs vont avoir le plaisir de retrouver l'univers de Zelda à travers le titre Hyrule Warriors: L'Ère du Fléau . Préquel de The Legend of Zelda: Breath of the Wild , son intrigue se déroulera 100 ans avant les événements de celui-ci.Dernièrement, les joueurs ont pu découvrir une nouvelle bande-annonce à l'occasion du Tokyo Game Show, celle-ci mettant la lumière sur le personnage de Impa . Beaucoup plus jeune, elle sera un personnage jouable et permettra des attaques spécifiques. Outre cette nouvelle,. Également plus jeunes, ces deux chercheurs de Sheikah seront chargés de découvrir le mystère de la rune Sheikah.. Si ses graphismes se rapprocheront du premier Breath of the Wild, sa jouabilité ressemblera également à ce titre.Pour rappel,en exclusivité sur Nintendo Switch.