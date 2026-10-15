HUMANKIND 2 dévoile une première vidéo de gameplay

Amplitude Studios a très récemment partagé des informations concernant HUMANKIND 2, via une nouvelle vidéo, qui comporte des séquences de gameplay.

Devant débarquer sur PC au cours de l'année 2027 et annoncé lors de la dernière gamescom, HUMANKIND 2 est plutôt attendu par les fans de la franchise et les amoureux de jeux de stratégie. Après avoir donné de premières informations sur le titre, Amplitude Studios revient, cette fois-ci, avec une vidéo de gameplay pour HUMANKIND 2.

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HUMANKIND 2 montre du gameplay

En ce jeudi 15 octobre 2026, Amplitude Studios a, en effet, partagé la première vidéo de gameplay de HUMANKIND 2. Durant plus de six minutes et avec les commentaires des développeurs, ce nouveau trailer offre ainsi un bel aperçu de cet opus et de ses mécaniques. À ce propos, le studio de développement souligne que les choix des joueurs « comptent plus que jamais » sur le titre, qui a rassemblé plus de 30 historiens du monde entier.

Cette vidéo présente, plus précisément, le mode Historique, avec le récit Flood Tamer, qui est lié à l'Égypte antique. La séquence proposée prend place dans l'ère classique, alors que Rome est une république. C'est l'occasion de voir que les régions sont divisées « en biomes uniques, offrant des opportunités d'évolution variées, mais ayant aussi un impact sur votre culture ». Amplitude Studios précise, ici, que les ressources sont périssables sur HUMANKIND 2, et doivent donc être « gérées avec soin ». Toutefois, les joueurs et les joueuses pourront profiter du système d'adaptations, qui offre la possibilité de développer des traits et capacités spéciales, qui sont en lien avec le biome en question.

Pour HUMANKIND 2, le studio de développement a écouté les retours de la communauté et a ainsi repensé le système d'évolution des cultures. Dès lors, les développeurs expliquent que chaque culture dispose de son propre arbre de progression et que l'évolution culturelle est désormais optionnelle.

Toujours pas de date de sortie pour HUMANKIND 2

Malheureusement, Amplitude Studios n'a pas profité de cette nouvelle communication pour partager la date de sortie de HUMANKIND 2. Pour autant, la communauté peut s'attendre à de nouvelles informations « dans les semaines et mois à venir ». Soulignons qu'il est d'ores et déjà possible d'ajouter HUMANKIND 2 à sa liste de souhaits sur la plateforme de Valve, Steam.

Avec HUMANKIND 2, nous souhaitons que chaque choix façonne l'identité de votre civilisation. Que vous fassiez évoluer votre culture, que vous vous adaptiez à votre environnement, que vous tissiez des liens, ou que vous preniez un chemin inattendu, l'histoire que vous créez doit vraiment vous appartenir. - Benoit Humbert, Game Director chez Amplitude Studios.

Rappelons, en guise de conclusion, que HUMANKIND 2 doit arriver au cours de l'année 2027 sur PC.