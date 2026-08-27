How to Fish sortira-t-il sur consoles PS5, Xbox Series ou Switch 1 & 2 ?

De nombreux joueurs se demandent si la nouvelle pépite indépendante, How to Fish, arrivera sur les consoles PS5, Xbox Series ou Nintendo Switch après son lancement remarqué sur PC.

C'est le nouveau phénomène indépendant qui enflamme la scène vidéoludique. Sorti le 20 août 2026 sur Steam, How to Fish a franchi le palier impressionnant du million d'exemplaires vendus en seulement deux jours. Avec ses chiffres de fréquentation au sommet, dépassant les 370 000 utilisateurs simultanés, de nombreux joueurs se demandent s'il est possible de se lancer dans l'aventure sur consoles de salon, que ce soit la PS5, la Xbox Series ou la Nintendo Switch 1 ou 2.

How to Fish est-il disponible sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch ?

Pour aller droit au but : non, How to Fish n'est pas disponible actuellement sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch ou Switch 2. Le jeu n'est proposé sur aucun service de console ni sur le Xbox Game Pass PC. La seule version officielle existante à ce jour est la version Windows accessible via Steam.

Attention aux idées reçues : si la fiche du jeu sur Steam indique une prise en charge complète des manettes, cela concerne uniquement la version PC et ne constitue en aucun cas la preuve d'un portage console déjà effectif. Mais cela permettra de faire gagner du temps aux équipes le cas échéant.













Une version console est-elle prévue à l'avenir ?

Il y a néanmoins une bonne nouvelle pour les joueurs consoles. Sur son site officiel, le studio de développement Dazed Games a confirmé son intention d'adapter le jeu sur consoles à l'avenir. En revanche, l'équipe n'a partagé aucune fenêtre de sortie ni calendrier précis pour le moment. Il faudra très probablement attendre de voir le studio arriver à pérenniser les joueurs.

Dans tous les cas, le portage de l'un des succès indépendants de l'année ne se fera pas de sitôt.

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C'est quoi How to Fish ?

Pour celles et ceux qui découvrent le phénomène, How to Fish est un jeu en vue à la première personne reposant sur la physique, jouable en solo ou en coopération de 1 à 4 joueurs. Bloqué sur une île déserte, votre objectif est de pêcher, de préparer et de vendre vos prises pour survivre et trouver un moyen de rentrer chez vous.

Arborant un style graphique en low-poly et un ton décalé, le titre se démarque par sa grande liberté d'action. Si la canne à pêche traditionnelle est bien présente, le jeu encourage des méthodes d'extraction beaucoup plus expéditives pour sortir les poissons de l'eau, comme l'utilisation de dynamite, d'armes à feu ou simplement de vos poings.

Au fil de votre progression à travers plusieurs îles, vous accumulerez de l'argent pour débloquer des améliorations et affronter des boss, seul ou accompagné d'amis. Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à l'annonce officielle des dates de sortie sur les plateformes de Sony, Microsoft et Nintendo.