How to Fish : La liste complète des trophées et des succès

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 août 2026 à 12h05
Comme la quasi-totalité des jeux, How to Fish possède plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer afin d'obtenir le 100 % ou Platine. Nous vous partageons la liste complète.
How to Fish : La liste complète des trophées et des succès

Disponible depuis la fin du mois d'août 2026, How to Fish dispose, comme la plupart des autres jeux, de plusieurs trophées et succès. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui désirent décrocher le 100 % du nouveau jeu multijoueur indépendant, qui séduit les critiques, doivent absolument s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous partageons la liste complète des succès de How to Fish.

La liste des succès de How to Fish

Pour obtenir le 100 % de How to Fish sur Steam, les joueurs et les joueuses doivent progresser dans le jeu en effectuant diverses actions naturelle. Cela ne devrait pas être trop difficile pour les joueurs qui terminent l'aventure avec leurs amis. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des succès de How to Fish.

Trophée Action
 Bon début   Tuer votre première créature 
 Super   Tuer une super créature 
 Qui a volé ma bière ?   Trouver le coupable, le tuer, et le ramener au gardien du phare 
 Obtenir une amélioration   Améliorer le moteur du bateau 
 n00b   Tuer sans obtenir de multiplicateur 
 L'heure du dîner   Attraper le dîner de la dame de la forêt 
 Lâche-moi !   Se faire attraper par une mouette 
 Impressionnant   Obtenir un multiplicateur x5 
 Maître du gril   Lancer le feu 
 OR OR OR   Déverrouiller une apparence légendaire à la machine à sous 
 Congés   Permettre au touriste d'aller nager pendant ses congés 
 360° sans visée   Tuer une créature dans un rayon de 360° et sans visée 
 La vitesse, c'est moi   Acheter le moteur le plus performant pour le bateau 
 Équipement complet   Ajouter tous les accessoires à une seule et même arme 
 Oiseau de malheur   Défendre les insulaires terrorisés de l'effrayant oiseau 
 La peau du ventre bien tendue   Manger une créature brûlée 
 Prise mortelle   Aider les militaires à vaincre l'énorme créature qu'ils ont localisée 
 Nous sommes de retour   Terminer le jeu 
 Tapis   Parier sur le vert et gagner à la roulette 
 Facile   Tuer un boss en 10 secondes 
 C'est moi l'oiseau   Faire voler le bateau 
 Plat de résistance   Manger un mini-boss 
 Collection   Trouver et tuer toutes les créatures 
 Millionnaire   Vendre quelque chose d'une valeur de 100 000 ou plus 
 Notre rêve à tous   Tuer une mouette à la dynamite 
 Avoir la main lourde   Vaincre le boss final à mains nues 
 Poissopédia   Trouver et tuer toutes les super créatures 
 Haricot   Terminer le jeu en 1 heure 

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Pour conclure, rappelons que How to Fish est pour le moment uniquement disponible sur PC.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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