How to Fish : La liste complète des trophées et des succès

Comme la quasi-totalité des jeux, How to Fish possède plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer afin d'obtenir le 100 % ou Platine. Nous vous partageons la liste complète.

Disponible depuis la fin du mois d'août 2026, How to Fish dispose, comme la plupart des autres jeux, de plusieurs trophées et succès. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui désirent décrocher le 100 % du nouveau jeu multijoueur indépendant, qui séduit les critiques, doivent absolument s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous partageons la liste complète des succès de How to Fish.

La liste des succès de How to Fish

Pour obtenir le 100 % de How to Fish sur Steam, les joueurs et les joueuses doivent progresser dans le jeu en effectuant diverses actions naturelle. Cela ne devrait pas être trop difficile pour les joueurs qui terminent l'aventure avec leurs amis. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des succès de How to Fish.

Trophée Action Bon début Tuer votre première créature Super Tuer une super créature Qui a volé ma bière ? Trouver le coupable, le tuer, et le ramener au gardien du phare Obtenir une amélioration Améliorer le moteur du bateau n00b Tuer sans obtenir de multiplicateur L'heure du dîner Attraper le dîner de la dame de la forêt Lâche-moi ! Se faire attraper par une mouette Impressionnant Obtenir un multiplicateur x5 Maître du gril Lancer le feu OR OR OR Déverrouiller une apparence légendaire à la machine à sous Congés Permettre au touriste d'aller nager pendant ses congés 360° sans visée Tuer une créature dans un rayon de 360° et sans visée La vitesse, c'est moi Acheter le moteur le plus performant pour le bateau Équipement complet Ajouter tous les accessoires à une seule et même arme Oiseau de malheur Défendre les insulaires terrorisés de l'effrayant oiseau La peau du ventre bien tendue Manger une créature brûlée Prise mortelle Aider les militaires à vaincre l'énorme créature qu'ils ont localisée Nous sommes de retour Terminer le jeu Tapis Parier sur le vert et gagner à la roulette Facile Tuer un boss en 10 secondes C'est moi l'oiseau Faire voler le bateau Plat de résistance Manger un mini-boss Collection Trouver et tuer toutes les créatures Millionnaire Vendre quelque chose d'une valeur de 100 000 ou plus Notre rêve à tous Tuer une mouette à la dynamite Avoir la main lourde Vaincre le boss final à mains nues Poissopédia Trouver et tuer toutes les super créatures Haricot Terminer le jeu en 1 heure













Pour conclure, rappelons que How to Fish est pour le moment uniquement disponible sur PC.