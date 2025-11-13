Horizon Steel Frontiers : Un MMORPG dans l'univers d'Horizon, à destination du mobile et PC, annoncé

NCSoft a, récemment, dévoilé Horizon Steel Frontiers, un MMORPG qui se rendra disponible sur mobile et PC.

Le MMORPG Horizon Steel Frontiers se dévoile

Horizon Steel Frontiers doit débarquer sur mobile et PC

La licence Horizon, qui comprend à ce jour deux opus, est un véritable succès critique et commercial. Il n'est donc pas étonnant de voir d'autres projets vidéoludiques autour de cet univers naître. D'ailleurs,En effet, il y a très peu de temps,, qui est catégorisé comme un MMORPG et prenant, bien évidemment, place dans l'univers de la fameuse licence de Guerrilla Games, Horizon (Zero Dawn et Forbidden West). Pour l'occasion, le studio de développement, qui collabore avec Guerrilla sur ce projet, a partagé un long trailer.D'après les informations partagées,, dans lequel les joueurs et les joueuses devront affronter de nombreuses créatures robotiques, bien connues des fans d'Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West. S'inspirant du gameplay de la franchise de Guerrilla Games,disposera d'un « système de combat avancé » et laissera la communauté personnaliser son avatar à sa guise.Le directeur du studio Guerrilla Games, Jan-Bart van Beek, explique dans ladite vidéo qu'. En outre,, notamment via sa plateforme de jeux, Purple. Toutefois, la PS5 n'est, malheureusement, pas mentionnée.À l'heure actuelle, aucune fenêtre ou date de sortie n'a été précisée pour. Nul doute que nous en saurons plus à propos de ce MMORPG, qui n'est pas à confondre avec le projet vidéoludique multijoueur en ligne de Guerrilla, dans les mois à venir.