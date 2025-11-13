Horizon Steel Frontiers : Un MMORPG dans l'univers d'Horizon, à destination du mobile et PC, annoncé

NCSoft a, récemment, dévoilé Horizon Steel Frontiers, un MMORPG qui se rendra disponible sur mobile et PC.
La licence Horizon, qui comprend à ce jour deux opus, est un véritable succès critique et commercial. Il n'est donc pas étonnant de voir d'autres projets vidéoludiques autour de cet univers naître. D'ailleurs, NCSoft (connu pour Guild Wars et Lineage) vient tout juste de révéler Horizon Steel Frontiers, un MMORPG qui doit arriver sur diverses plateformes de jeu
.
Le MMORPG Horizon Steel Frontiers se dévoile
En effet, il y a très peu de temps, NCSoft a annoncé Horizon Steel Frontiers
, qui est catégorisé comme un MMORPG et prenant, bien évidemment, place dans l'univers de la fameuse licence de Guerrilla Games, Horizon (Zero Dawn et Forbidden West). Pour l'occasion, le studio de développement, qui collabore avec Guerrilla sur ce projet, a partagé un long trailer.
D'après les informations partagées, Horizon Steel Frontiers proposera un vaste monde ouvert
, dans lequel les joueurs et les joueuses devront affronter de nombreuses créatures robotiques, bien connues des fans d'Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West. S'inspirant du gameplay de la franchise de Guerrilla Games, Horizon Steel Frontiers
disposera d'un « système de combat avancé
» et laissera la communauté personnaliser son avatar à sa guise.
Horizon Steel Frontiers doit débarquer sur mobile et PC
Le directeur du studio Guerrilla Games, Jan-Bart van Beek, explique dans ladite vidéo qu'Horizon Steel Frontiers est spécialement conçu pour les appareils mobiles
. En outre, NCSoft a précisé qu'Horizon Steel Frontiers se rendra également disponible sur PC
, notamment via sa plateforme de jeux, Purple. Toutefois, la PS5 n'est, malheureusement, pas mentionnée.
À l'heure actuelle, aucune fenêtre ou date de sortie n'a été précisée pour Horizon Steel Frontiers
. Nul doute que nous en saurons plus à propos de ce MMORPG, qui n'est pas à confondre avec le projet vidéoludique multijoueur en ligne de Guerrilla, dans les mois à venir.
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