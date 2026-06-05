Horizon Steel Frontiers, le MMORPG, se dote d'une fenêtre de sortie

NCSoft a, récemment, partagé une fenêtre de sortie plus précise pour son MMORPG, Horizon Steel Frontiers.

C'est au cours du mois de novembre 2025 que les joueurs et les joueuses entendaient officiellement parler de Horizon Steel Frontiers, un MMORPG développé par NCSoft en collaboration avec Guerrilla Games. Depuis, silence radio... jusqu'à aujourd'hui. NCSoft a, en effet, dévoilé une fenêtre de sortie pour Horizon Steel Frontiers.

Une fenêtre de sortie partagée pour Horizon Steel Frontiers

C'est dans un récent bilan financier que NCSoft a apporté de plus amples précisions concernant le lancement de Horizon Steel Frontiers. Ainsi, nous apprenons que le studio compte sortir Horizon Steel Frontiers au cours du premier semestre de l'année 2027. À l'heure actuelle, aucune date de sortie précise n'a été révélée, mais il y a de fortes chances que NCSoft nous en dira plus à ce sujet dans les prochains mois.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Ce que nous savons de Horizon Steel Frontiers à ce jour

En novembre dernier, NCSoft avait précisé qu'Horizon Steel Frontiers proposera un vaste monde ouvert. Dans celui-ci, les joueurs et les joueuses devront affronter des créatures robotiques, qui ne sont évidemment pas sans rappeler celles de la licence Horizon (Zero Dawn et Forbidden West), et pourront compter sur un « système de combat avancé », en plus de pouvoir personnaliser leur avatar.

Selon les dernières informations connues, Horizon Steel Frontiers est conçu pour les appareils mobiles, mais sortira également sur PC (via la plateforme Purple). Lors de la première annonce officielle, NCSoft n'a pas mentionné la dernière console de PlayStation, la PS5. Reste à savoir si les développeurs ont tout de même prévu un tel portage ou non.

Rendez-vous donc l'année prochaine pour découvrir Horizon Steel Frontiers, qui doit, pour rappel, débarquer sur mobiles ainsi que sur PC.