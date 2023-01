Honkai: Star Rail : Un nouveau trailer partagé

Un trailer pour Honkai: Star Rail accompagne l'annonce de la dernière bêta fermée

Honkai: Star Rail Final Closed Beta Sign-Up Now Open!

Sign up for the Final Closed Beta to help write the pages of the next stop's story.



Sign Up Now: https://t.co/l8O5onjGtC

*End date: 2023/2/2 12:00 (UTC+8)

Learn More: https://t.co/BKsQB1HSoC#HonkaiStarRail pic.twitter.com/pCsy7im6gs — Honkai: Star Rail (@honkaistarrail) January 24, 2023

Comme vous le savez probablement déjà, HoYoverse (anciennement MiHoYo) développe actuellement deux nouveaux jeux, soitet Zenless Zone Zero , en plus de déployer des mises à jour régulières sur son titre phare, Genshin Impact . D'ailleurs,En effet, HoYoverse a annoncé, il y a peu de temps, notamment via une publication sur le compte Twitter du jeu, qu'. Celle-ci est prévue pour le 10 février 2023. Notons, d'ailleurs, qu'il est d'ores et déjà possible de s'y inscrire afin d'avoir une chance d'y participer. Pour celles et ceux qui ne savent pas comment faire, ou si vous avez oublié les étapes à suivre, nous vous expliquons comment vous inscrire pour la dernière bêta fermée d'Honkai: Star Rail Pour accompagner l'annonce de cette nouvelle bêta,. Cette communication visuelle, d'une durée inférieure à deux minutes,. Nous pouvons, ainsi, voir qu'Honkai: Star Rail sera très probablement aussi généreux que Genshin Impact, sur ce point.Rappelons qu'à l'heure actuelle, Honkai: Star Rail, devant arriver sur PC et appareils iOS/Android, ne dispose pas encore de date de sortie. Nous aurons, certainement, des informations à ce sujet après la dernière bêta fermée. Évidemment, nous vous tiendrons informés.