Comment accéder à la dernière bêta fermée de Honkai: Star Rail ?

Rendez-vous sur le site officiel. Connectez-vous avec votre compte HoYoverse. Créez un compte HoYoverse, si vous n'en possédez pas déjà un.

Cliquez ensuite sur « Participer », au centre de l'écran.

Finalisez votre candidature.

Annoncé en fin d'année 2021,, développé et édité par HoYoverse (connu pour Genshin Impact ), a eu le droit à plusieurs phases de bêta. D'ailleurs, le studio de développement en charge du titre en a prévu une dernière pour le mois de février 2023. Ci-dessous, nous vous expliquonsContrairement à la première et à la deuxième, cettese veut plus accessible. En effet, tous les joueurs et joueuses peuvent s'enregistrer afin d'avoir une chance d'y participer. D'ailleurs, pour ce faire, c'est relativement simple et cela ne devrait vous prendre que quelques minutes. Voici, sans plus tarder, les étapes à suivre pour s'inscrire à laNotez que vous n'avez que quelques jours pour vous inscrire à cette, puisque les inscriptions sont ouvertes du 24 janvier au 2 février 2023. Tous les participants sélectionnés seront avertis par le studio, peu de temps après le 2 février. Surveillez donc votre boîte mail, pour ne pas passer à côté de la possibilité de découvriren avant-première.Notons que cettedébutera le 10 février, mais nous ne savons pas encore quand elle se terminera. Nous aurons, certainement, de plus amples informations une fois la campagne d'inscriptions terminée.Pour rappel,ne possède pas encore de date de sortie. Néanmoins, le nouveau titre d'HoYoverse est attendu sur PC ainsi que sur appareils iOS et Android. Pour l'occasion, un trailer a été partagé.