Steam Next Fest octobre 2022 : Dates et aperçu des démos disponibles

Steam Next Fest octobre 2022, dates et démos

Les dates et horaires

Steam Next Fest is back! The October Edition is officially upon is, with a full week celebrating upcoming games. Play upcoming titles and wishlist your favorites to be notified when they officially launch on Steam. #SteamNextFesthttps://t.co/5FWDBRdFl4 pic.twitter.com/mStgI4r3gc — Steam (@Steam) October 3, 2022

Un aperçu des démos disponibles

Manor Lords

Asterigos: Curse of the Stars

Wildfrost

Soulstone Survivors

Ship of Fools

Plasma

The Knight Witch

Hello Neighbor 2

Kona II: Brume

LEGO Bricktales

Season: A Letter to the Future

Gunbrella

The Pale Beyond

The Forgotten Castle

Nordic Ashes: Survivors of Ragnarok

Aka

Dubium

Bound by Blades

Arran The Book of Heroes

Après une édition qui s'est déroulée au mois de juin, le Steam Next Fest (ou aussi dit « Steam Néo Fest ») est de retour en cette fin d'année 2022. Comme à l'accoutumée, c'est l'occasion pour les joueurs et les joueuses d'essayer « des centaines de démos » mais aussi de regarder « une tonne de diffusions en direct », et ce pendant sept jours. Découvrez, ainsi qu', dans ce qui suit.du Steam Next Fest de ce mois d'octobre 2022 sont connues : l'événement débuteet ce(heure française). Comme dit précédemment, le Steam Next Fest se déroule sur sept jours. De ce fait, cette édition d'octobre 2022 se termine(heure française), également.Avec plus de plusieurs centaines de démos actuellement disponibles lors de ce Steam Next Fest, il est peut être difficile de s'y retrouver. Ainsi, nous vous avons concoctédurant cet événement, et ce selon leur version démo :