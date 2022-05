Have a Nice Death : MàJ 0.2.1.35847 du 19 mai, tous les détails

Mise à jour 0.2.1.35847 d'Have a Nice Death Améliorations Ajout d'un meilleur retour (animation VFX et son) lors de l'utilisation de l'Anima Fountain, Distribig 462 et Sinistro Koffee Machine.

Ajustement pour les couleurs dans le menu des contrats de Jocelyn.

Rééquilibrage des sols pour plus de cohérence.

Améliorations diverses pour le VFX. Corrections Correction de sons et d'effets visuels pour plusieurs sorts.

Correction d'un problème bloquant les joueurs dans certains murs.

Correction d'un problème bloquant les joueurs dans les arènes du monde 3, et plus précisément lorsqu'un Ulcermonner invoquait un ennemi en dehors de l'arène.

Correction d'un problème ne faisant pas tomber des récompenses après un combat de boss.

Correction d'un problème quant au comportement de Leon Clean (glissement).

Correction d'un problème dans le menu de Joe lié à la progression pour les armes et les sorts.

Correction d'un problème lié à l'affichage des effets visuels.

Correction quant au timing des bulles de dialogue.

Correction du sort Soul Razor ne faisant pas de dégâts.

Correction du sort Shockwave ne fonctionnant pas dans les airs.

Correction d'un problème quant à l'obtention de l'arme Concealed Carry.

Correction quant à plusieurs contrats de Jocelyn ne pouvant pas être achevés.

Correction d'un problème lié aux contrats de Jocelyn.

Magic Design Studios a lancé leur roguelite, Have a Nice Death, en accès anticipé au mois de mars dernier. Depuis, les développeurs sont attentifs aux retours des joueurs et des joueuses et déploient régulièrement des mises à jour afin de corriger et améliorer l'expérience globale du soft.Ainsi, le 19 mai, Have a Nice Death a accueilli une toute nouvelle mise à jour. Il s'agit du, dont voiciD'ailleurs, les développeurs de chez Magic Design Studios avaient, précédemment, partagé des détails quant à la mise à jour majeure à venir cet été. Ajoutant du contenu significatif, plus de détails sont d'ores et déjà disponibles Pour rappel,. Les développeurs n'ont pas communiqué quant à la date de sortie de la version 1.0 du titre, ni s'il parviendra sur d'autres plateformes de jeu à l'avenir.