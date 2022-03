Have a Nice Death : MàJ 0.1.4.32208 du 18 mars, tous les détails

Mise à jour 0.1.4.32208 d'Have a Nice Death Correction quant au combo de malédictions rendant le joueur invincible : Fragments d'os (Rouge) et Coup de bol (Vert).

Correction quant à l'écran de chargement s’affichant indéfiniment.

Correction quant aux arènes restant fermées après avoir éliminé tous les ennemis.

Correction du problème : le joueur reste bloqué s’il ouvre le menu de pause sur l’écran de sélection de l’étage suivant.

Correction quant au bug concernant le changement de boutons pour les armes et les sorts n’étant pas sauvegardé lorsque le joueur passe à un autre étage.

Correction du problème : Aucun étage n’est sélectionnable.

Correction : L’arme Claymore peut tuer le joueur une fois améliorée.

Correction quant au combo d’objets de soins temporaires créant des bugs pouvant tuer le joueur.

Correction concernant les effets sonores de l’attaque chargée ne se déclenchant pas correctement.

Correction du problème : Les malédictions suivantes ne mettent pas à jour la barre de man : « Méditation », « Adjuration », « Illumination » et « La Cape soulève de la fonte ».

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis le lancement du 8 mars dernier, en Early Access de leur roguelite, Have a Nice Death, les développeurs de chez Magic Design Studios déploient régulièrement des mises à jour afin de corriger et améliorer l'expérience globale du soft.Attentifs aux retours des joueurs et des joueuses, ils prennent en compte ces feedback et s'évertuent à corriger les problèmes techniques et bugs rencontrés par ces premiers. De ce fait,. Le patch notes complet est disponible en français, ci-dessous.D'ailleurs, les développeurs de chez Magic Design Studios avaient, précédemment, partagé des détails quant à la mise à jour d'avril 2022. Ajoutant du contenu significatif, plus de détails sont d'ores et déjà disponibles Pour rappel,. Les développeurs n'ont pas communiqué quant à la date de sortie de la version 1.0 du titre, ni s'il parviendra sur d'autres plateformes de jeu à l'avenir.