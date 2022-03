Have a Nice Death : MàJ 0.1.3.31931 du 15 mars, tous les détails

Mise à jour 0.1.3.31931 du 15 mars [Corrigé] Le joueur reste bloqué après avoir tué le mini-boss du monde 1 (Arnaud Coulant).

[Corrigé] Les statistiques des armes ne s’affichent pas.

Désactivation des mémos pendant un dialogue.

[Corrigé] Le joueur reste bloqué dans le sol après une ruée.

[Corrigé] Le joueur tombe indéfiniment dans le vide car le niveau n’est pas totalement chargé.

[Corrigé] Problème avec l’attaque « souffle puissant » de Maxxx.

Depuis le lancement en Early Access de leur roguelite, Have a Nice Death, les développeurs de chez Magic Design Studios déploient régulièrement des mises à jour. Elles ont pour vocation de corriger certains problèmes et améliorer l'expérience globale.À ce sujet, ils ont pris en compte les retours des joueurs et des joueuses quant à certains problèmes techniques et bugs. De ce fait,. Le patch notes complet est disponible en français, ci-dessous.D'ailleurs, les développeurs de chez Magic Design Studios avaient, précédemment, partagé des détails quant à la mise à jour d'avril 2022. Ajoutant du contenu significatif, plus de détails sont d'ores et déjà disponibles Pour rappel,. Les développeurs n'ont pas communiqué quant à la date de sortie de la version 1.0 du titre, ni s'il parviendra sur d'autres plateformes de jeu à l'avenir.