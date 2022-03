Have a Nice Death : Le roguelite se présente davantage avant sa sortie en accès anticipé

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Le roguelite 2D de Magic Design Studios, Have a Nice Death, arrive dans très peu de temps en accès anticipé sur PC.. Mais avant cela, les développeurs ont tenu à introduire leur jeu dans une nouvelle vidéo de présentation.Ainsi, dans cette récente communication visuelle à l'humour très décalé, la voix off nous présente l'univers du titre, tout en donnant de nouveaux détails. Elle nous permet d'mais aussi d'(lances, flèches enflammées, marteaux, etc). Par ailleurs, nous apprenons quePour rappel, Have a Nice Death se veut être une roguelike en 2D. L. Cette nouvelle aventure, à la direction artistique très intéressante et à l'ambiance très déjantée, propose aux joueurs et joueuses d'incarner la Mort. Ce personnage est le fondateur et le PDG de l'entreprise Death, Incorporated, spécialisée dans le traitement des âmes dans l'au-delà. Ce dernier doit remettre dans le droit chemin les employés les plus récalcitrants, c'est-à-dire ceux ignorant les quotas de morts sur Terre et accumulant les âmes.Au moment où nous écrivons ces lignes,. Ils profiteront très certainement de la phase d'accès anticipé pour corriger et agrémenter leur roguelike, tout comme le studio Supergiant Games l'a fait avec Hades.