Halo : Les serveurs des jeux Xbox 360 fermeront fin 2021

Alors que le nouvel opus de la licence, Halo Infinite , se rendra disponible durant l'automne 2021, 343 Industries, a annoncé quelques informations concernant le futur de ses anciens jeux, en particulier sur la Xbox 360.Dans le but de se concentrer sur le futur de la franchise, selon les dires du studio sur le site officiel . Sont concernés : Halo 3, Halo 3 : ODST, Halo Reach et Halo 4. Vous n'avez donc plus qu'une petite année pour continuer à profiter de ces titres,. Seules les fonctionnalités en ligne seront désactivées.Néanmoins, dès ce mois de décembre, il ne sera plus possible d'acheter une version numérique de l'un des jeux Halo sortis sur Xbox 360, soit un total de sept titres. Pour que les joueurs ne soient trop perdus, 343 Industries a partagé une image récapitulative de ce qu'il sera encore possible de faire une fois le mois de décembre 2021 passé.Bien entendu, cela n'affecte en aucun cas Halo : The Master Chief Collection, qui pourra rester jouable dans son intégralité, tout comme Halo Wars : Definitive Edition. Cependant, les versions rétrocompatibles sur Xbox One ou Xbox Series X/S seront, quant à elles, touchées.